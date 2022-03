Mogelijk FIFA-verbod van tafel: 'Dit schept precedent’

De populaire voetbalgame FIFA is toch geen gokmachine en overtreedt daarom niet de Nederlandse wet, heeft de Raad van State op woensdag geoordeeld . Daarmee lijkt een mogelijk verbod op de game definitief van tafel, en wordt vermoedelijk zelfs minder gehandhaafd op games met goksystemen.

De Nederlandse Kansspelautoriteit en de makers van FIFA waren al lange tijd juridisch in conflict. Volgens de waakhond was FIFA een gokspel, omdat je bij de speloptie Ultimate Team kaartjes met willekeurige spelers kunt kopen die vervolgens veel geld waard zijn. Die pakjes kaarten zijn zogeheten ‘lootboxen’, virtuele, willekeurige beloningen die je onder andere met echt geld kunt kopen.

Wilden de makers van FIFA hun spel blijven verkopen, dan moesten ze maatregelen nemen. Ten eerste konden ze een goklicentie nemen, waarmee FIFA een kansspel is zoals je ook vindt op websites van Casino’s. Dat kon nog niet toen het juridische conflict begon, maar sinds eind vorig jaar is hier wetgeving voor. Maar dan zouden gamers minstens 18 jaar oud moeten zijn om te kunnen spelen.

FIFA-verbod dreigde

Een alternatief was om de game aan te passen, zodat Ultimate Team niet meer in FIFA terug te vinden was. Als aan beide geen gehoor werd gegeven, zou het spel uit de Nederlandse schappen moeten verdwijnen. Daarmee dreigde een verbod op één van de populairste games voor spelcomputers.

FIFA-ontwikkelaar EA besloot naar de rechter te stappen om het besluit van de Kansspelautoriteit aan te vechten. De marktwaakhond legde op zijn beurt een dwangsom op van 250.000 euro per week, met een maximum van vijf miljoen euro.

Hoe ging het in de rechtbank?

De eerste rechtszaak verloor EA: de rechter wilde dat het bedrijf gehoor gaf aan de Kansspelautoriteit. De spellenstudio besloot daarom een hoger beroep aan te spannen, dat uiteindelijk bij de Raad van State terechtkwam.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad besloot uiteindelijk dat FIFA geen gokgame is. ,,De rechter baseert dat vooral op het feit dat 92 procent van de spelers de kaartjes verkrijgt door gewoon het spel te spelen en maar 8 procent door het kopen ervan”, legt jurist René Otto uit. Hierdoor valt de game buiten de kansspelwetgeving.

Wat betekent dit voor de game?

Het oordeel is een grote winst voor FIFA en zijn maker EA. Zij hoeven niet in te gaan op de eisen van de Kansspelautoriteit en de opgelegde dwangsom is onterecht verklaard.

Voor FIFA-spelers betekent het dat de game gewoon in de schappen blijft liggen. Het FIFA-verbod dat dreigde is van tafel geveegd. Daarnaast zal de game niet worden aangepast om aan regulering te voldoen.

Gaat er voor andere games ook iets veranderen?

De zaak tussen de Kansspelautoriteit en EA heeft ook grote gevolgen voor andere games. Volgens Otto kan de uitspraak worden gezien als precedent, omdat hij afkomstig is van de hoogste rechter die hierover gaat. ,, Wel moet worden onderzocht of de argumentatie van de rechter ook geldt voor een game die de markt wil betreden.”

,,Dit zou voor andere games met lootboxen betekenen dat als deze onderdeel zijn van een behendigheidsspel, ze buiten de kansspelwetgeving vallen.” Veel games die nu niet zonder vergunning in Nederland aangeboden mogen worden, zouden dan alsnog worden toegelaten.

Dat kunnen er best veel zijn. Nieuwe games zoals de Amazon-titel Lost Ark verschenen preventief niet in Nederland, uit angst dat de Kansspelautoriteit zou optreden. Mogelijk gaat dat nu alsnog gebeuren.

Worden lootboxen in games nog aan banden gelegd?

De uitspraak schiet een gat in het argument waarmee de Kansspelautoriteit games met goksystemen aan banden probeerde te leggen. Otto denkt dat er ook nog maar weinig overblijft waarop nu nog gehandhaafd kan worden: ,,Pas als lootboxen in games niet kunnen worden verkregen door te spelen of als de meeste spelers lootboxes kopen, zou je kunnen zeggen dat deze uitspraak niet geldt.”

‘De Kansspelautoriteit gaat bezien wat de consequenties van deze uitspraak zijn voor haar aanpak van lootboxen’, schrijft de waakhond in een reactie. ‘En daarmee gaan we uitzoeken in hoeverre games met lootboxen in Nederland nog worden gereguleerd’.

