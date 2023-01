Zelda, Final Fantasy en Starfield: dit worden de games van 2023

Hoera, het is 2023! Het jaar waar zowat alle grote games van 2022 naartoe verplaatst zijn. Er valt dus behoorlijk wat te spelen. Wat kunnen we zoal verwachten aan nieuwe games in de eerste zes maanden van het jaar?

Forspoken, 24 januari

Nieuw actiespel van Final Fantasy-maker Square Enix. Je kunt op dit moment al een demo spelen van Forspoken, waarin je als de jonge Amerikaanse vrouw Frey opeens in een magische wereld terechtkomt. Deze wereld is vrij te verkennen; de makers pochen graag over de natuurpracht. Voor: PlayStation 5, pc.

Dead Space, 27 januari

Horrorklassieker Dead Space (2008) wordt helemaal vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Maar schrik niet: de makers van de remake van deze geliefde game willen trouw blijven aan het origineel. Denk: mooiere graphics, minder laadschermen en nieuwe dialogen, maar veel van dezelfde systemen en wapens die held Isaac in 2008 moest gebruiken om veilig uit het ruimteschip Ishimura te ontsnappen. Ook de sfeer moet hetzelfde blijven. Voor: PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Hogwarts Legacy, 10 februari

De eerste grote Harry Potter-game in jaren. Het is 1890 en je speelt een nieuwe tovenaarsleerling die bijzondere magische krachten heeft die je anders maken dan andere tovenaren. Je moet naar tovenaarslessen, waar je speciale spreuken en recepten leert die je sterker maken. Ook kun je vriendschappen aangaan met andere leerlingen. Vanwege de controverse rond schrijfster JK Rowling roepen sommige gamers op tot een boycot. Voor: PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S, Nintendo Switch, pc.

Cal Kestis uit Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars Jedi: Survivor, 17 maart

Opvolger van de populaire Star Wars-game Star Wars Jedi: Fallen Order. Je stapt weer in de laarzen van Jedi-vluchteling Cal Kestis, die met lichtzwaard in de hand probeert te overleven. Het Keizerrijk jaagt op hem. Het eerste deel kreeg zeer goede recensies om zijn intense vechtsysteem en prachtige planeten. Voor: PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 12 mei

De legendarische serie The Legend of Zelda kreeg in 2017 een flinke oppepper met Breath of the Wild, een spel waarin held Link voor het eerst een enorme wereld vrij kon verkennen. Nu komt de langverwachte opvolger na wat uitstel dan toch eindelijk naar de Nintendo Switch. Veel is er nog niet over bekend, wel dat we in elk geval zwevende eilanden kunnen bezoeken. Voor: Nintendo Switch.

Beeld uit Diablo IV.

Diablo IV, 6 juni

Diablo was ooit de koning van alle kerkerkruipers: in duistere ondergrondse schachten zoek je naar nieuwe wapens en kostbaarheden, terwijl je vecht met monsters. Het principe is voor het langverwachte deel 4 nog precies hetzelfde. Je reist door vijf gebieden en treft daar kerkers in alle vormen, vaak willekeurig aangemaakt door de computer. Nu voor het eerst volledig in 3D. Voor: PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S, en pc.

Final Fantasy XVI, 22 juni

De nieuwste game van Final Fantasy-maker Square Enix vindt plaats in de magische wereld Valisthea. Hoofdrolspeler Clive Rosfield is de zoon van een machtige familie en bodyguard voor broer Joshua, maar na een tragische gebeurtenis wil hij wraak nemen. Ze maken daarbij gebruik van Eikons, magische wezens die zich aan mensen binden. Ook wordt Clive in de strijd geholpen door verschillende personages. Voor: PlayStation 5.

Starfield, ergens in de lente

Fallout- en Elder Scrolls-maker Bethesda kondigde enkele jaren terug met veel bombarie aan dat ze eindelijk met een nieuwe serie zouden komen. Scifi-ontdekkingsgame Starfield is sindsdien vaak uitgesteld, maar ‘ergens’ begin dit jaar zou het er dan toch van moeten komen. In deze roleplayinggame speel je een ruimteverkenner die vast komt te zitten in het conflict tussen twee enorme ruimterijken. Voor: Xbox Series X|S, pc.

