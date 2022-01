Adine ging voor twee ton het schip in: ‘Dacht dat huis alleen linkje verf nodig had’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Adine Faber-Versluis (37). Ze dacht dat haar nieuwe woning alleen een likje verf nodig had, uiteindelijk heeft ze vijf jaar verbouwd en is ze 200.000 euro lichter.

Wat is er mis gegaan?

,,Ik was 24 jaar en vond dat ik al best veel verstandige dingen deed. Dus een oude woonboerderij kopen zou ook wel goed gaan, dacht ik toen. En op die leeftijd was ik allang blij dat ik een hypotheek kon krijgen, een mooi huis had gevonden én dat ook nog eens kon betalen. Toen ik het kreeg had ik zoiets van: inpakken en wegwezen. Het was misschien naïef, maar ik dacht dat een likje verf hier en daar wel voldoende zou zijn. Ik had me bij de bezichtiging ook meteen thuis gevoeld. Als je iets heel mooi vindt, zie je die vochtplekken en de slechte afwerking ook niet zo snel.”

Quote Uiteinde­lijk zat ik binnen een jaar met mijn hele huizenraad onder lekkende dakpannen en moest ik het hele dak laten vervangen Adine Faber-Versluis (37)

Maar het huis bleek toch te mooi om waar te zijn…

,,Ik had voor de koop een bouwtechnisch rapport ingezien, maar dat was opgesteld in opdracht van de verkoper. Uit dat rapport kon ik niet opmaken dat het me vijf jaar en fikse uitgaven zou gaan kosten. Ze hadden wel gezegd dat er wat aan het dak moest gebeuren. Maar dat zou een kwestie zijn van een paar dakpannen vervangen. Voor 2500 euro zou ik klaar zijn. Uiteindelijk zat ik binnen een jaar met mijn hele huizenraad onder lekkende dakpannen en moest ik het hele dak laten vervangen.”

Wat heeft dat je uiteindelijk gekost?

,,Zo’n 25.000 euro. Ik heb bij het kopen van de woning veel van mijn eigen geld kunnen betalen, maar op het moment dat het dak vervangen moest worden, had ik het geld niet. Ik wilde liever niets bijlenen en in die tijd stonden de banken ook niet echt te springen om je extra te lenen, het was net voor de kredietcrisis. Ik heb vier maanden nodig gehad om het benodigde bedrag bij elkaar te sparen. Ik moest alle eindjes aan elkaar knopen, mijn rekeningen waren nagenoeg helemaal leeg.”

Quote Ik heb mijn momenten van wanhoop gehad en heb een aantal keer gedacht om het huis te verkopen, maar ik wist ook dat geen hond het wilde hebben Adine Faber-Versluis (37)

Voelde je je niet enorm machteloos?

,,Ik heb mijn momenten van wanhoop gehad en heb een aantal keer gedacht om het huis te verkopen, maar ik wist ook dat geen hond het wilde hebben. En wat ook zo is met een verbouwing of investering: elke cent die je erin steekt, wil je er ook uithalen. Daarnaast is een huis te groot om te zeggen: ik neem mijn verlies wel. En de woning stond ook flink onder water, dus zou ik ook niet zo maar nieuwe hypotheek krijgen.”

Kon je de oude eigenaren wat kwalijk nemen?

,,Misschien hadden zij nog helemaal geen last gehad van een lekkend dak en zijn de dakpannen kapot gevroren in de eerste winter dat ik er zat. Ik had ook last van lekkage door een dakgoot die niet goed aansloot, waardoor heel de bovenverdieping blank kwam te staan. Maar misschien hielden de vorige eigenaren de dakgoot wel veel beter schoon. Er was in ieder geval geen sprake van verborgen gebreken. En het was een huis van honderd jaar oud. Daar moet je ook rekening mee houden. Er is altijd meer mis dan je kunt zien. Als je overal achter gaat kijken, kom je vanzelf dingen tegen die vervangen moeten worden.

Uiteindelijk heb ik er zeven jaar met veel plezier gewoond. Maar financieel was het huis een zwart gat. Ik ben voor twee ton het schip ingegaan, door de verbouwingskosten en doordat ik het voor minder geld kon verkopen.”

Quote Ik ben nu heel scherp op daken, leidingen, vreemde construc­ties Adine Faber-Versluis (37)

Je hebt er vast veel van geleerd.

,,Je leert veel meer van wat je zelf meemaakt dan wanneer iemand je ervoor waarschuwt. Ik weet nu dat ik mijn eigen bouwtechnisch expert had moeten inschakelen, maar aan de andere kant ziet diegene ook niet alles. Dan moet je toch afgaan op de informatie die je van de verkoper krijgt. Ik ben nu heel scherp op daken, leidingen, vreemde constructies. Ik woon nu in een nieuwbouwwoning, maar misschien wil ik wel weer een oud huis kopen, dan wel met andere verwachtingen van zo’n project. Ik wilde in die tijd ook alle verbouwingen graag met eigen geld betalen. Met de huidige renteprijzen zou ik wel overwegen om een bouwdepot aan te vragen. Dan kun je de zorgen om geld tenminste wat meer loslaten.”

