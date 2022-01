Aduni (40): ‘Van mijn studieschuld ben ik nog steeds niet af, maar ik wil mijn kinderen voor dezelfde fout behoeden’

GeldflatersIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Aduni Mariana (40), die de gevolgen van een verkeerde studiekeuze nog steeds merkt.

Je woont in Tilburg maar komt van Curaçao. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam?

,,Na het vwo was het gebruikelijk om naar Nederland te gaan om te studeren. Ik stapte op mijn negentiende in een KLM-vliegtuig vol aankomende studenten. Allebei mijn ouders hadden hetzelfde gedaan, voor ze terugkeerden naar Curaçao, toen ik drie maanden was.”

Wie betaalde de studie?

,,Curaçao betaalde een stukje studiebeurs, en het andere stukje lening kwam van Nederland. Mij was nooit iets over geld verteld. Toen we hier aankwamen, kregen we een paar dagen cursus over hoe het leven is in Nederland. Eerst ging je naar de gemeente om je in te schrijven, je schreef je in op school en opende een bankrekening. Die heb ik nog steeds. We kwamen op kamers te wonen in een studentenhuis.”

Wanneer ging het mis?

,,Meteen. Bij mijn studiekeuze. Biomedische technologie. Ik had mijn grootouders verzorgd, maar wilde liever niet meer met mensen werken. Mensen gaan dood. Maar ik wilde wel iets voor mensen betekenen. En ik dacht dat ik technische aanleg had. Ik was altijd goed met cijfertjes, met wiskunde, natuurkunde.”

Wat ging er precies mis?

,,Het ging niet. En ik had vreselijk heimwee. Maar al ging het niet goed, ik bleef geld van mijn lening ontvangen waarvan ik mijn collegegeld betaalde, mijn boeken, mijn leven. We kregen een extra lening voor onze kamers. Na twee maanden zei ik: ik wil niet meer. Papa zei: kom maar, maar mama zei: je komt niet terug zonder papiertje. Dus bleef ik doordouwen. Ik stapte over van Enschede naar Eindhoven, maar ook daar ging het niet spectaculair. De schulden liepen op.

Uiteindelijk ging ik naar Amsterdam om bewegingswetenschappen te studeren. Om uit mijn dip te komen, deed ik mee aan fitnesswedstrijden. Ik merkte dat beweging goed voor mij was en wilde daar meer mee doen. Mijn studiefinanciering raakte op. Ik begon als hulp in de zorg om mijn studie te kunnen blijven betalen, daarnaast ging ik werken in een verpleeghuis. Van iemand die niet met mensen wilde werken, belandde ik dus toch in de zorg.”

Heb je je papiertje behaald?

,,Wel mijn bachelor in psychometrische therapie. Daarbij help je mensen door sport en spel met hun gedrag. En in de zorg heb ik de opleiding verzorgende IG afgerond. Maar inmiddels had ik wel een enorme studieschuld opgebouwd.”

Wat leerde je ervan?

,,Ik kon niet anders dan gaan nadenken over financiën. Ik ben me erin gaan verdiepen en ben inmiddels gecertificeerd als Profit First-professional, zodat ik andere mensen kan helpen met hun kennis over geld.”

Ben je inmiddels schuldvrij?

,,Van mijn studieschuld ben ik nog steeds niet af. Maar ik heb wel een plan van aanpak en ik ben aan het aflossen. Ik wil mijn kinderen voor dezelfde fout behoeden. Mijn ouders wisten niet beter, ik wil die cirkel doorbreken. Mijn financiële kennis doorgeven, geld als onderdeel van opvoeding. Waarom denkt men toch dat als je gaat studeren, je dan ook weet hoe je met geld om moet gaan? Tijdens mijn studie leerde ik hoe je een onderzoek opzet, niet hoe ik een salarisstrookje moet lezen. Terwijl je wel eindverantwoordelijk bent voor je aangiftes en de leningen die je aangaat. Uiteindelijk heb ik door mijn fout wel mijn passie voor mijn werk als financieel mentor gevonden. Het kan raar lopen in het leven.”

