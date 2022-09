Alarm om armoede in de stad: ‘Moeders stelen boodschappen om hun kinderen eten te geven’

Dat stellen hulpverleners en instanties die opkomen voor kwetsbaren in de stad. ,,Als we nu niet in actie komen, hebben we straks een probleem waar we de omvang nog niet van kunnen beseffen", zegt ombudsman Marianne van den Anker. ,,Alles wordt duurder, niet alleen de energie. De telefoon staat hier roodgloeiend: allemaal mensen die niet meer weten hoe ze hun rekeningen moeten betalen. Ik hoor van moeders die boodschappen stelen om hun kinderen eten te kunnen geven, jongeren die gaan dealen om de schulden van hun ouders op te lossen. Dat gebeurt gewoon in deze stad.”