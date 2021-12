Albert: ‘Geluk dat ik mijn energiecontract in de zomer voor vijf jaar heb vastgezet’

EnergierekeningHoeveel geld besteed je aan energie in huis? Hoe probeer je de kosten omlaag te brengen? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Albert Pieterse (68) uit het Groningse Musselkanaal.

Hoe woon je?

,,Mijn vrouw en ik wonen sinds kort in een gloednieuw appartement van 117 vierkante meter dat begin juni is opgeleverd. Het is een tussenwoning, goed geïsoleerd en energielabel A. Het huis ligt op het zuidwesten dus de zon schijnt regelmatig naar binnen, we hebben de verwarming nog niet aan gehad. Op dit moment geeft de thermostaat 19,7 graden aan. Mijn vrouw en ik vinden het rond de 20 graden acceptabel, ietsje kouder kan ook nog. Dan doen we een vestje aan.

Vandaag hebben we voor het eerst een flinke wind uit het zuidwesten. Die staat vol op de ramen, maar we merken er binnen eigenlijk niets van. Als ik ’s avonds naar bed ga, kijk ik even hoe de thermostaat staat, het is dan, als het best wel koud is ’s nachts, spannend of de temperatuur gezakt is ’s ochtends, maar dat is nauwelijks het geval. Ongekend.”

Quote De afgelopen tien jaar stapte ik elk jaar over, hoofdzake­lijk voor de welkomstbo­nus­sen van 100 tot 200 euro die je dan krijgt Albert Pieterse

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb begin dit jaar een vijfjarig contract afgesloten bij een duurzame leverancier. De afgelopen tien jaar stapte ik elk jaar over, hoofdzakelijk voor de welkomstbonussen van 100 tot 200 euro die je dan krijgt. Maar het spreekt me enorm aan dat deze leverancier het gasverbruik compenseert door bomen aan te planten. Dan kan je wel blijven overstappen, maar hier voel ik me senang bij. Bovendien kreeg ik nu een welkomstpremie van 350 euro voor vijf jaar. Nu de gasprijzen zo omhoog zijn gegaan, bleek het een geluk bij een ongeluk dat ik het in de zomer heb vastgezet.

In ons vorige huis betaalden we maandelijks 50 euro, toen werkten mijn vrouw en ik allebei nog en waren we minder thuis. Nu is de rekening vele malen hoger: 169 euro per maand. Maar dat komt door de bouw. Het huis is toen opgestookt om het vocht eruit te krijgen en daarvoor is veel gas gebruikt. Dat heeft de bouwer betaald, maar ik denk dat op basis daarvan ons maandbedrag is vastgesteld. Ik kan het zonder probleem aanpassen want we verbruiken veel minder, maar ik wil dat eigenlijk niet. Het is een extra spaarpotje als ik aan het eind van het jaar de afrekening krijg.

In oktober verbruikten we 4 m3 gas (3 euro), dat was alleen voor het warme water en 83 kilowatt aan elektriciteit (20 euro), maar er kwam 94 kilowatt binnen met de zonnepanelen. We konden dus stroom terugleveren en dat leverde weer 22 euro op. Exclusief de vaste kosten was onze rekening in oktober 1 euro.”

Wil je zelf meedoen met deze rubriek? Mail dan naar wonen@dpgmedia.nl. Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

Wat doe je om de energierekening naar beneden te krijgen?

,,Wat ons aansprak in dit huis was de isolatie en de mogelijkheid voor zonnepanelen. Op het dak van het complex liggen nu zeventig panelen, ieder appartement heeft er zeven. Dat werkt fantastisch en scheelt in de energierekening. Ik hou er ook rekening mee: als het zonnetje schijnt, zetten we de wasmachine aan en ik wacht met strijken totdat de zon schijnt. Ik wil het zo efficiënt mogelijk aanpakken, niet direct voor het geld, maar ook om een kleine voetafdruk te hebben.”

Wat ik een beetje mis is een thuisbatterij. Soms verbruiken we de energieopbrengst niet, het zou prettig zijn als we dat kunnen opvangen met een thuisbatterij, maar die apparaten zijn hartstikke duur. Wel 4000 tot 6000 euro. Ik heb al nagevraagd of er subsidiemogelijkheden zijn, maar dat is tot nu niet gelukt. Daar moeten we dus maar voor gaan sparen. Ik vermoed dat de prijzen in toekomst ook wel omlaag zullen gaan.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: