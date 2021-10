Annemarie uit Ermelo betaalt voor vrouw die boodschappen niet kan betalen en inspireert het internet

,,Dan moet ik thuis even iets naar mezelf overmaken. Ik haal het zo op”, met die woorden verliet een vrouw vorige week de supermarkt in Ermelo. Annemarie Dekker (45) stond achter haar en moest gelijk denken aan de tijden waarin ze zelf met moeite de financiële eindjes aan elkaar knoopte. Op LinkedIn deelt ze hoe ze de vrouw een handje hielp en dat verhaal krijgt een bijzonder mooi staartje.

,,Een mandje met twee kratten, had ze”, herinnert Annemarie zich. ,,Naast haar liep haar zoontje met een kinderkarretje met een paar producten.” Het waren vooral aanbiedingen die in het karretje lagen. Half in gedachten vangt Annemarie het gesprek op dat de vrouw voor haar met de caissière voert. ,,Ze leverde de statiegeldkratten in, maar het was niet genoeg om haar boodschappen te compenseren. Het bedrag dat overbleef, kon ze niet betalen.” Haar portemonnee had ze niet bij zich, en dus was de vrouw genoodzaakt de spullen achter te laten. Met haar zoontje aan de hand ging ze op huis aan om zogezegd ‘iets naar zichzelf over te maken’ en de spullen later op te halen.

Boodschappen betalen

,,Het raakte me”, vertelt Annemarie. En als ze de vrouw even later op de stoep voor de supermarkt nog treft, biedt ze aan de boodschappen te betalen. Een aanbod waar de vrouw graag op ingaat. ,,Ze wilde het wel graag aan me terugbetalen, maar had haar telefoon niet bij zich. En dus rekende ik af, 27 euro, om vervolgens mijn rekeningnummer op de achterkant van de bon te schrijven.” Of ze het geld terug zou krijgen of niet, was voor Annemarie niet van belang. ,,Ik wilde gewoon iets voor haar doen.” Maar als ze even later op haar rekening kijkt, staat de 27 euro er alweer op inclusief een bedankje van de vrouw uit de supermarkt.

LinkedIn

,,Ik besloot het op LinkedIn te delen”, vertelt Annemarie. ,,Als social worker vind ik het belangrijk om complexe, maatschappelijke onderwerpen zoals stille armoede bespreekbaar te maken. En als mens hecht ik waarde aan het omzien naar elkaar en het verspreiden van positiviteit.” Haar bericht gaat viral. Ruim 25.000 mensen liken de LinkedIn-post en bijna 1000 mensen reageren erop. ,,Normaal gesproken krijg ik 40 likes per post. Dit is bizar.”

Mensen laten massaal weten Annemarie een held te vinden. Maar dat vindt Annemarie maar ongemakkelijk. ,,Zo zie ik het helemaal niet”, zegt ze bescheiden. ,,Er zijn mensen die levens redden. Ik schoot slechts haar boodschappen voor. Ik deelde het puur om te laten zien dat als je je ogen openhoudt, je altijd wel iets voor een ander kunt betekenen.”

Quote Mensen zeiden dat ik dit deelde om zelf een schouder­klop­je te krijgen en dat ik het verhaal zou hebben gestolen Annemarie

Reacties

Toch wordt die intentie niet door iedereen opgepikt. ,,Ik werd enorm geraakt door een aantal negatieve reacties”, vertelt Annemarie. ,,Mensen zeiden dat ik dit deelde om zelf een schouderklopje te krijgen en dat ik het verhaal zou hebben gestolen.” Ze begrijpt niet waarom mensen van het slechtste uitgaan. ,,Waarom zou ik zoiets doen? Uiteraard ben ik niet de enige met zo’n verhaal: ik ben juist blij dat er veel meer mensen zijn die wel eens zoiets voor een ander hebben gedaan. Ik heb mensen die mijn verhaal kunnen verifiëren, maar toch voelt het vervelend.”

Gelukkig komt bij honderden mensen haar positieve boodschap wel binnen, blijkt uit de reacties. ,,In de reacties gaan mensen met elkaar in gesprek over hoe je iets voor een ander kunt betekenen maar ook delen sommigen hun eigen verhalen. Zo zijn mensen zelfs openhartig over hoe ze ooit zelf in armoede leefden.” Annemarie is blij dat haar bericht dat heeft losgemaakt. ,,Ook ik weet wat voor taboe en schaamte er nog altijd gepaard gaan met armoede.”

Schaamte

Ze blikt terug op haar leven als jonge twintiger. Met drie kinderen, veel vaste lasten, soms wat financieel onhandige keuzes en twee startersalarissen was het soms een uitdaging om de eindjes aan elkaar te knopen. ,,Ik leende wel eens geld van mijn ouders om mijn kinderen een verjaardagscadeau te kunnen geven”, herinnert Annemarie zich. ,,En ook ik heb wel eens in de supermarkt gestaan met te weinig geld. Dan schaam je je rot. Een beetje hulp is dan meer dan welkom.”

Of deze vrouw daadwerkelijk krap bij kas zit of gewoon haar portemonnee was vergeten, weet Annemarie niet. De situatie maakte simpelweg een herinnering en een mooi gebaar bij haar los. Mensen die massaal in de reacties voorstellen om geld over te maken naar de mevrouw, houdt Annemarie dan ook af. ,,Het kan heel vernederend zijn voor iemand om zomaar geld te ontvangen”, realiseert ze zich. ,,Daarbij kunnen giften soms ook heel onhandig zijn. Dat kan bijvoorbeeld juist voor financiële problemen zorgen bij mensen in de bijstand!”

#27euro

Maar het laten bij deze ene actie, dat voelde niet goed. Annemarie: ,,Ik dacht: al deze saamhorigheid, daar moeten we iets mee.” In samenspraak met haar netwerk en verschillende mensen die onder haar post reageerden, is de hashtag #27euro in het leven geroepen. ,,Het idee is dat mensen die het kunnen missen voor 27 euro iets moois doen voor een ander”, legt Annemarie uit. Ze probeert hiermee een domino-effect in gang te zetten.

Zelf is ze in ieder geval al begonnen. ,,Ik heb 27 euro overgemaakt naar Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes. Deze organisatie ken ik uit de reacties onder mijn bericht.” Met donaties organiseert de stichting kinderfeestjes voor kinderen die in armoede leven. Zo kunnen zij alsnog een mooie dag beleven met vriendjes en vriendinnetjes. ,,Dat vond ik nou een mooi doel.” Annemarie hoopt van harte dat velen haar voorbeeld zullen volgen. Want 27 euro lijkt voor sommigen niet veel, voor een ander kan het zomaar heel waardevol zijn.

