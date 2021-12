Arie (40) boekte een dubbele vakantie: ‘Ik ontdekte het te laat om nog te kunnen annuleren’

GeldflaterIedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week Arie (40) uit Nijmegen, die een dubbele vakantie boekte. Een grap die haar 800 euro kostte.

Hoe kan zoiets nou gebeuren?

,,Een aantal jaar geleden boekte ik in de zomer alvast een wintersportvakantie voor maart in het jaar erop. Dat deed ik via booking.com: mocht ik dan willen annuleren, zou ik dat makkelijk kunnen doen zonder dat daar extra kosten aan zaten.

De maanden verstreken en ik dacht er eigenlijk helemaal niet meer aan. Aan het einde van dat jaar besloten mijn partner en ik een vakantie te boeken naar Spanje, in maart. Dat deden we. De koffers stonden al klaar, we zouden de volgende dag naar Spanje vertrekken, word ik gebeld door een mevrouw in Oostenrijk. Met de vraag of we nog zouden komen, want ze had niets meer van ons gehoord.”

Wat ging er door je heen?

,,Ik begreep het in eerste instantie niet. Hoezo morgen komen? We gaan morgen op vakantie. En dat allemaal in het Duits dus ik begreep er maar de helft van, ze ging maar door: ‘Hoe laat komen jullie op welke dag?’ Toen het muntje eenmaal bij mij viel, besefte ik dat het te laat was om nog te kunnen annuleren. En moest ik 800 euro ophoesten.”

Quote Zij doet de geldzaken, ik regel alleen de vakanties. En dat ging die keer dus goed mis Arie (40)

Hoe reageerde je partner toen ze het hoorde?

,,Heel boos. Ik had niets verteld van die wintersportvakantie. Wij runnen samen een webshop, zijn getrouwd en alles wat we verdienen gooien we op één hoop, daar betalen we ook onze vakanties van. Zij was 25 jaar lang financieel adviseur bij een bank. Ik heb haar er niet op uitgekozen, maar het is wel een fijne bijkomstigheid, haha. Zij doet de geldzaken, ik regel alleen de vakanties. En dat ging die keer dus goed mis.

Toen die vrouw had gebeld, moest ik het mijn partner die avond vertellen. Dus dat was niet zo’n hele fijne avond.”

Konden jullie tijdens die reis nog wel een beetje genieten? Jullie waren immers wel op vakantie.

,,Jawel, we zijn al 22 jaar samen dus mijn partner kent me inmiddels wel een beetje.”

Dit soort dingen gebeuren je vaker?

,,Ik ben vrij laks. Ik ben zo iemand die honderd keer opnieuw een wachtwoord aanvraagt omdat ik hem telkens weer vergeet, dat type. Inderdaad, mijn partner wordt weleens gestoord van mij. Maar een van de voordelen van dat laks zijn, is dat ik niet snel in de stress schiet over iets. Als ik mijn sleutels bijvoorbeeld ergens laat liggen, dan haal ik mijn schouders op en rijd terug naar de plek waar ik denk ze achter te hebben gelaten.

Laatst stapte ik uit de auto en merkte dat ik mijn portemonnee kwijt was. Mijn buurmeisje kwam op me af gestoven: ik heb je portemonnee gevonden! Had ik hem op de stoep laten vallen.

De dag daarna gebeurde precies hetzelfde. En weer kwam datzelfde buurmeisje met mijn portemonnee aanzetten. Wat kan ik zeggen? Ik ben zoals ik ben. En het komt meestal ook wel goed.”

Maar met die dubbele vakantie kwam het dus niet goed, dat geld waren jullie kwijt. Wat heb je ervan geleerd?

,,Sindsdien boek ik onze vakanties via een reisbureau. Dan kom je er op tijd achter dat je nog moet betalen en word je door hen aan je geboekte reis herinnerd. Dan weet ik zeker dat dit me niet nog eens gebeurt.”

