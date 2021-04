Armoede hakt erin: door koopjes ontkomen deze lezers aan geldzorgen

Harold Suliman: ,,Ik heb veel respect voor deze dame. Zeker, omdat ze ook aan anderen denkt door een percentage van haar inkomen weg te geven tijdens de ramadan. Ze zal worden beloond met al het goede. Waren er maar nog meer mensen als haar. Respect.’’



Ria Burghart: ,,Wij gaan ook op de koopjes af, we slaan in wat in de reclame is, we kopen afgeprijsde artikelen die toch nog tot overmorgen bruikbaar zijn en we schaffen cadeautjes al vroeg in het jaar aan omdat ze dan zijn afgeprijsd - en niet pas vlak voor de feestdagen in november of december. Zelfs kleding halen we bij de kringloop. Vaak zit daar nog zoveel goeds en moois bij. Op deze manier kan ik mij lange en verre reizen permitteren.’’



Sunny Anders: ,,Al van kleins af aan heb ik in de ellende gezeten. En armoede hakt erin. De angst om met kerst oud brood met hagelslag te moeten eten, zit er na vijftien jaar nog in. Misschien omdat het als kind niet mijn schuld was. Ik ben zó blij dat ik geen geldzorgen meer heb, maar al kan ik toveren met geld, ik kan er niet van genieten. Met Pasen heb ik zolang getwijfeld of ik een pizza van 13 euro zou bestellen dat het al te laat was toen ik besloot om het te doen.’’