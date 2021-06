Benzine, kleding en meubels werden al flink duurder en die prijsstijging lijkt nog niet ten einde

2,1 procent was de prijsstijging in mei, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april was dat nog 1,9 procent. Vooral benzine werd duurder, evenals elektriciteit. Het is inmiddels moeilijk voor te stellen, maar vorig jaar kostte een liter euro in mei 1,48 euro. Nu was dat drie dubbeltjes meer.