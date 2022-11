Bianca (46) houdt hoofd boven water dankzij stichting: ‘Mijn dochters eten volwassen porties’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Bianca Tibboel (46) woont met haar twee dochters in Emmeloord, maar het lukt haar niet altijd meer om de eindjes aan elkaar te knopen. Sinds kort krijgt ze hulp.