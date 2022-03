Bianca en Huub geven duizend euro per maand uit aan boodschappen

Marianne uit Deventer rijdt elke week 60 kilometer naar de budget­super­markt: ‘Alsnog goedkoper uit’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Marianne Steenbergen uit Deventer gaat met haar man Fred zelfs de grens over om te besparen.

