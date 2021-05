Bitcoin stelt zenuwen op de proef: vijf vragen over de sterke koersdaling

Hoe bewust lenen studenten? ‘DUO doet te weinig aan voorlich­ting’

14 mei Studieschuld: het is momenteel een onderwerp dat volop in de aandacht staat, door de eventuele BKR-registratie van de schuld. Jongeren die vanaf 2015 begonnen zijn met een studie, zitten vaak na het afronden ervan met schulden tot in de tienduizenden euro’s. Hoe gaan jongeren met deze schulden om? Zijn ze zich bewust van de verantwoordelijkheden van het afbetalen? En welke gevolgen brengen dit soort schulden met zich mee op de lange termijn? Wij zoeken het uit in deze reeks. Vandaag deel 1: de verantwoordelijkheid die lenen met zich meebrengt.