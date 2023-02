Bloemkooloogst valt tegen, prijs gaat door het dak: ‘Bij de groenteboer liggen ze nu voor 5 euro’

In de supermarkt is hij niet te koop of erg duur: de bloemkool. In Spanje, waar ’s winters wordt geteeld, was het voor de groente te koud om te groeien.

Vraag het maar aan de broers Teun en Manus Laan uit Andijk, die rondom Sevilla vele hectares aan bloemkolenvelden hebben. Iedere winter komen er tussen november en mei - via hun bedrijf Westfresh - tien miljoen bloemkolen deze kant op. ,,Tot halverwege december was het te heet, daarna werd het te nat, en in januari was het weer te koud. En elke keer was het extreem’’, vertelt Teun Laan. ,,Pas nu worden de weersomstandigheden een beetje vriendelijk.‘’

Bloemkolen kunnen niet tegen te koud en te nat weer, daarom worden ze in de winter niet in Nederland geteeld, maar komen ze uit landen als Spanje, Frankrijk en Italië. Overal in Europa valt de oogst zwaar tegen, wat klanten in supermarkt merken. Bij Jumbo is online geen bloemkool te koop, aldus de website. Bij Albert Heijn kost hij 2,99 euro per stuk. Begin december was dat nog een euro goedkoper.

4 of 5 euro

Ruud Slagter van het gelijknamige bloemkolenbedrijf, ook uit Andijk, kan niet om de hoge prijzen heen. ,,Het is extreem, vooral op de vrije markt. De inkoopprijs voor zes bloemkolen lag op wel 20 euro, dat komt eigenlijk nooit voor. Bij de groenteboer liggen ze nu voor wel 4 of 5 euro.’’

Dat ze in de supermarkt alsnog goedkoper zijn, komt volgens Slagter door prijsafspraken die de supermarkt maakt. ,,Ze spreken bijvoorbeeld af honderd bloemkolen af te nemen, maar er worden er maar vijftig geleverd. Om aan te vullen gaan ze de vrije markt op, net als de groenteboer doet. Uiteindelijk zijn de bloemkolen dan ook relatief duur in de supermarkt, maar niet zo duur als bij de groenteboer.‘’

Volgens Remon de Kleine, verkoopmedewerker bij groentegroothandel Postuma, ligt de grootste piek achter ons. Hij ziet de prijzen inmiddels alweer dalen tot een normaal niveau. ,,Je zal het als eerste merken bij de speciaalzaak, en daarna pas bij de supermarkt. Dat zijn wat loggere ketens, die minder snel kunnen schakelen.’’

Albert Heijn laat weten dat groenten als bloemkool, maar ook tomaten en paprika’s, in de winter altijd wat duurder zijn. ,,Dat is niet anders dan in andere jaren.”