Crowdfunding: gun je geld aan een leuk initiatief en misschien maak je ook nog winst

Crowdfun­ding levert onfortuin­lijk gezin 32.000 euro op: ‘We staan helemaal perplex’

26 juli Nog steeds komen er giften binnen. „Gisteren nog 500 euro van gulle gever uit Amsterdam die wij helemaal niet kennen”, zegt Wendy Smale. Toen het gezin in maart van dit jaar in de krant verscheen, zat het in zak en as. Nu is alles anders.