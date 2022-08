Dagattracties beleven eindelijk weer mooie zomer, maar internationale toeristen blijven weg

,,Jaaaah, de bezoekers weten ons gelukkig weer goed te vinden.” Woordvoerder Bas Lukkenaar van de Arnhemse dierentuin Burgers’ Zoo is hoorbaar opgelucht. Op sommige dagen is het ‘lekker druk’ en ‘loopt het goed door’. ,,We hebben het geluk dat je goed bij ons kan vertoeven als het heel warm is, en als het regent is er genoeg beschutting.”