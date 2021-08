Dankzij coulante inspecteur hoeven ze tienduizenden euro’s minder erfbelasting te betalen

Superbespaarders Louise (62) spaart 700 euro, koopt verder alleen boodschap­pen: ‘Horeca is niet aan mij be­steed’

25 juli Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Louise Wegers (62), die haar salaris tijdens corona vrijwillig on hold zette en zeven maanden op bijstandsniveau leefde.