De gasprijs daalt iets, wanneer zien we dat terug op onze energierekening?

met videoVariabele tarieven, vaste tarieven, een voorschot dat hoger is dan het daadwerkelijk gebruik. Voor veel consumenten biedt de energierekening nog veel onduidelijkheden. Twee experts geven antwoord op de meest gestelde vragen over de bedragen op je energierekening.

Nu de gasprijs iets daalt, zien we dat dan ook weer terug op onze energierekening?

,,Het is een beetje afhankelijk van je leverancier wanneer je dalende gasprijs terugziet op je rekening”, zegt Joris Kerkhof van Independer. Klanten van Eneco gaan in december bijvoorbeeld ietsje minder betalen, terwijl klanten van Essent juist iets meer gaan betalen. ,,Veel consumenten hebben nu variabele contracten en de tarieven hiervoor wijzigen per half jaar, kwartaal of per maand. Het verschilt dus per leverancier hoe snel hoe zij de daling doorberekenen naar de consument. Als je 3,40 euro betaalt per kuub gas, heeft je leverancier waarschijnlijk in augustus ingekocht, en niet afgelopen maand. De daling is vooral ingezet door het milde weer en doordat er genoeg voorraad is op dit moment, we moeten hopen dat dat zo blijft.”

Hoe kan het dat een energierekening zo hoog is opgelopen?

Kerkhof: ,,We waren gewend om relatief lage bedragen te betalen voor onze energie, maar in oktober vorig jaar is de prijs enorm gestegen. Dat kwam doordat de meeste coronamaatregelen vervielen en daardoor trok de vraag naar energie enorm aan. Aan het begin van het jaar, met de oorlog in Oekraïne, is de prijs nog verder doorgestegen.”

Quote Het is heel belangrijk om de waardes op je energiere­ke­ning goed te beseffen en te begrijpen. Dan kun je je gebruik proberen te verlagen Joris Kerkhof, Independer

Hoe is je energierekening opgebouwd?

Kerkhof: ,,Je ziet op je energierekening niet alleen je verbruik, maar ook wat je betaalt voor dat verbruik. Dat zijn vaste kosten - zoals leveringskosten en netbeheerkosten - maar ook en variabele kosten. Dat is wat je betaalt per kuub gas en kWh stroom. Het is heel belangrijk om die waardes goed te beseffen en te begrijpen. Als je dat goed weet, kun je je verbruik proberen te verlagen of kijken of er misschien een andere leverancier is die een goedkoper tarief hanteert. Alhoewel die op dit moment niet super goed te vinden zijn.”

En een contract met tarieven die per uur veranderen? Daar hoor je nu ook veel over.

Kerkhof: ,,Bij dynamische tarieven betaal je vaak een uur- of dagprijs voor stroom of gas. Het voordeel is dat je bij een laag tarief direct minder betaalt, bij een hoog tarief betaal je meteen meer. Het is dus een beetje speculeren. Als je zo'n contract afsluit, moet je goed opletten wat je precies betaalt en wanneer. Ze roepen bijvoorbeeld op om de wasmachine dan aan te zetten, maar ik ben overdag niet thuis, dus dat zou voor mij een stap te ver zijn.” Uit cijfers bleek vorige maand dat tienduizenden Nederlanders al switchten naar zo’n energiecontract om de torenhoge energierekening omlaag te krijgen.

Kloppen de maandtarieven op mijn energierekening wel? Ik ben bang voor mijn eindafrekening.

Joyce Donat van de Consumentenbond: ,,Ja, de maandtarieven kloppen in principe wel, want de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet toe op de redelijkheid van de tarieven. Een leverancier mag niet zomaar meer vragen dan redelijk is, daar moet je op ook op vertrouwen.”

Quote Denk je: ik zou het voorschot­be­drag wel met de helft terug willen schroeven, dan moet je contact opnemen met energiele­ve­ran­cier Joyce Donat, Consumentenbond

Ik heb geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en mijn verbruik is nu veel lager. Kan ik mijn voorschot verlagen?

,,Nee, je voorschotbedrag kun je niet drastisch wijzigen”, zegt Donat. ,,Bij een enkele energieleverancier staat dat vrij - al moet je wel voorzichtig zijn dat je het niet te veel naar beneden brengt - maar de meeste hebben er een grens opzitten. Dan kun je het zelf met 10 of 20 procent zelf aanpassen. Denk je: ik zou het voorschotbedrag wel met de helft terug willen schroeven, dan moet je dus contact opnemen met energieleverancier. En dan krijg je te maken met het probleem dat ze niet altijd goed bereikbaar zijn. Geef het dan schriftelijk aan en blijf proberen.”

Komen de vaste contracten ooit weer terug?

Kerkhof: ,,Minister Rob Jetten (energie) wil dat consumenten weer voor vaste contracten kunnen kiezen. Leveranciers willen dat ook wel, maar die zitten op dit moment met een lage overstapboete. Als een consument een vast contract afsluit, koopt de leverancier voor een jaar energie in op basis van de tarieven die dan gelden. Als je na een half jaar weggaat, blijven ze daar mee zitten. De boete is maximaal 100 euro op een jaarcontract. De leveranciers hebben nu gevraagd of die boete flexibel kan worden, dat je een boete betaalt voor wat je contract nog waard is. Al dat er doorkomt, verwacht ik dat er vanaf januari weer jaarcontracten terugkomen.

