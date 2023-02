De vader wil zijn zoon hetzelfde bedrag schenken als zijn dochter, maar maakt een denkfout

De familie Batenburg veilt online vierhon­derd duiven, en dat levert ze 2,7 miljoen euro op

Anders dan in menig ander gezin in Nederland werd onlangs in huize Batenburg niet reikhalzend uitgekeken naar de eindejaarskanjer van de Nationale Postcode Loterij. De onlineveiling van meer dan vierhonderd van hun duiven slokte alle aandacht op van vader Hugo, moeder Anita en zoons Robin en Jort. De opbrengst loog er uiteindelijk niet om: 2,7 miljoen euro.

