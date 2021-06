Deurwaarder Erik neemt geen meubels meer in beslag: ‘Voor schuldenaren heel ingrijpend’

Al ruim dertien jaar is Erik Hamer gerechtsdeurwaarder. Hij treft betalingsregelingen, gaat bij mensen langs om hun zaak of vonnis te bespreken, doet beslagleggingen en huisuitzettingen. En dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen.

,,Ik ben het vak in gerold”, vertelt Hamer die gerechtsdeurwaarder en directeur is bij Karreman Gerechtsdeurwaarders en Juristen in Apeldoorn. ,,Ik deed een studie Management, Economie en Recht. Ben als stagiair binnengekomen. Ik wilde meer weten over incasso’s en ben blijven plakken.”

Quote We staan niet met knuppels voor de deur, maar gaan op zoek naar een oplossing Erik Hamer, gerechtsdeurwaarder Hij doet het werk met veel plezier, al komt hij regelmatig met narigheid in aanraking. ,,Wij worden ingeschakeld op het moment dat er problemen zijn. We zijn dus vaak de boodschapper van het slechte nieuws - een niet altijd graag geziene gast. Maar daar ben ik inmiddels wel aan gewend.”



Daarnaast benadrukt hij dat hij lang niet alleen met probleemsituaties wordt geconfronteerd. ,,Mensen snappen vaak wel waarvoor we komen. Wij staan tussen schuldeiser en schuldenaar in. We staan niet met knuppels voor de deur, maar gaan op zoek naar een oplossing.”

Dwangmaatregelen

De gerechtsdeurwaarder komt in beeld als een geschil moet worden voorgelegd aan de rechter. ,,Wij roepen mensen op om voor de rechter te verschijnen. Als de schuldeiser in het gelijk wordt gesteld, wordt dat vastgelegd in een vonnis. Dat vonnis reiken wij uit met het verzoek om hieraan te voldoen. En als iemand zich vervolgens niet aan het vonnis houdt of de zaak niet oplost, kunnen wij dwangmaatregelen nemen. We proberen dit natuurlijk wel te voorkomen”

Banken, kastjes en televisies neemt hij niet mee. ,,Inboedels leveren niet veel geld op en het is voor de schuldenaren heel ingrijpend. Dat mag daarom niet meer sinds 1 oktober 2020. Wel leggen we beslag op voertuigen, loon, woningen of banksaldi.”

Quote Volgende week vindt er een uithuiszet­ting plaats. De meneer die in het pand woont heeft al meerdere maanden de huur niet betaald Erik Hamer

Geen dag is hetzelfde. ,,Mijn deurwaarderskantoor heeft wettelijke taken. Wij roepen mensen op wanneer ze voor de rechtbank moeten verschijnen, vertellen wat de uitslag van het vonnis is en we doen beslagleggingen en huisuitzettingen. Daarnaast breng ik ook de nodige uurtjes op kantoor door, zet ik beleid uit en ben ik bezig met de werkprocessen.”

De zaken die hij doet, verschillen enorm. ,,Van iemand die een tankbeurt niet heeft betaald tot zakelijke conflicten waarin het om heel veel geld gaat. Volgende week vindt er een uithuiszetting plaats. De meneer die in het pand woont heeft al meerdere maanden de huur niet betaald. Nu moet hij het huis uit. Hij heeft de gelegenheid om dat zelf te doen, maar als dat niet gebeurt ga ik erheen met de politie, een ontruimingsploeg en een slotenmaker. Ik doe de coördinatie en zorg dat de ontruiming in goede banen wordt geleid.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Schuldhulp

In zijn werk komt Hamer twee soorten mensen tegen: mensen die de rekeningen niet kunnen betalen en mensen die de rekening niet wíllen betalen. ,,Gerechtsdeurwaarders hebben daar een neus voor en zien bij wijze van spreken al bij de voordeur wat de situatie is. Als mensen de rekeningen niet kunnen betalen, kijken wij waar we het verschil kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld met een betaalregeling. Ook verwijzen we mensen soms door naar maatschappelijke hulp of schuldhulp van de gemeente.”

Maar hij heeft lang niet altijd medelijden met de personen die hij tegenkomt. ,,Sommigen rijden twintig keer door rood maar weigeren vervolgens de boete te betalen of het probleem op te lossen. Eigenlijk is een deurwaarder een economische correctiefactor. Wij zorgen dat mensen hun verplichtingen nakomen. Er zijn genoeg mensen die geld en vermogen hebben, maar niet betalen. Dat zetten wij recht.”

De werknemer die zijn loon niet krijgt uitbetaald, de ondernemer van wie de factuur niet betaald wordt en de alleenstaande moeder met drie kinderen van wie de ex-partner alimentatie weigert te betalen: ,,Wij helpen ze allemaal.”

Quote Ik ben weleens bedreigd. Dan gaat iemand met zijn gezicht een centimeter van mijn gezicht af staan Erik Hamer

Hij vervolgt: ,,Soms worden mensen agressief. Ik ben weleens bedreigd. Dan gaat iemand met zijn gezicht een centimeter van mijn gezicht af staan. De kunst is dan om rustig te blijven en de boel te kalmeren. Een tijdje geleden hebben we een beslaglegging gedaan. Die man kwam naar ons kantoor om verhaal te halen. Met een gasfles probeerde hij het raam in te slaan, maar we hebben zeslaags ramen, dus dat lukte niet. De gasfles ging sissen en het pand moest ontruimd worden.”

Hamer laat zich door dergelijke gebeurtenissen niet uit het veld slaan. ,,We zijn daar op voorbereid en krijgen agressietrainingen. Binnen het team kunnen we bij elkaar terecht en we werken dan nauw samen met de politie. Bang ben ik niet, maar het is fijner als we de kou uit de lucht kunnen halen door te praten en tot een oplossing te komen.”

Sandra zat zelf diep in de schulden, en probeert nu anderen te helpen uit de geldproblemen te komen. Ze organiseert gratis het (online) Geldstresscafé, waar iedereen terecht kan: