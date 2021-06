Deurwaarder Erik uit Apeldoorn neemt geen meubels meer in beslag: ‘Voor schuldenaren heel ingrijpend’

‘Leven lang leren’ kost nogal wat: ‘Als ik klaar ben, heb ik 32.000 euro schuld’

30 mei Hoewel de overheid het ‘leven lang ontwikkelen’ zegt te stimuleren, is terug naar de collegebanken gaan niet goedkoop. Zeker niet als je geen werkgever hebt die het betaalt. Wie al eens een opleiding in het hoger onderwijs heeft gevolgd, wordt geconfronteerd met het veel hogere instellingsgeld. Lenen via de overheid kan, maar alleen voor het collegegeld. „Het lijkt wel of ambitie hebben en studeren worden afgestraft, in plaats van aangemoedigd.”