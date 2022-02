Deze nieuwe pinpas is een alternatief voor de voedselbank: ‘Geeft gevoel van eigenwaarde terug’

Een voedselpakket ophalen bij een Voedselbank is voor tienduizenden huishoudens in Nederland bittere noodzaak. Niemand staat er voor zijn lol voor in de rij. In Rotterdam is nu een proef gestart waarbij mensen die leven in armoede, een betaalpas krijgen waarop wekelijks een vast bedrag wordt gestort om zelf boodschappen mee te doen. Stigma-vrije voedselhulp noemen de initiatiefnemers het.