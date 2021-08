Dinie (63) leende 80.000 euro van dochter Kim (32), maar stopt toch met haar zaak

GeldgeneratiesMillennials geven alles uit aan koffie to go, maar kunnen geen koophuis betalen. Babyboomers hebben een fijn pensioen, maar leven heel zuinig. Zo zijn er nog wel meer vooroordelen over generaties en geld, maar wat is daarvan waar? In deze rubriek vragen we twee generaties in één familie naar hun relatie met geld. Deze keer: Dinie Buijl (63) en dochter Kim van Duinen (32).

Wie? Dinie Buijl (63), eigenaresse particuliere kappersopleiding. Ze is gescheiden en woont met haar nichtje in haar koopwoning in Doetinchem. Heeft één dochter: Kim. Dinie komt uit de generatie babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964).



Kim van Duinen (32) heeft een eigen coachingsbedrijf en woont alleen in haar koopwoning in Arnhem. Kim komt uit de generatie millennials (geboren tussen 1981 en 1996). Dinie: ,,Ik schrok ervan toen Kim mij vroeg of ik met haar geïnterviewd wilde worden over geldzaken. Ik ben opgegroeid met het idee om daar niet over te praten. De vuile was hang je niet buiten.’’



Kim: ,,Het leek mij een goed idee, omdat mijn moeder heel andere ideeën heeft over geld. Ze is met beperkende overtuigingen opgevoed en wij botsen nog wel eens als we het over geldzaken hebben.’’

Ieder dubbeltje omdraaien

Dinie: ,,Ik heb best wel moeilijke jaren achter de rug. Ik ging jong het huis uit en ontmoette mijn ex-man, de vader van Kim. Hij was een alcoholist en dronk al ons geld op. Toen we Kim kregen zorgde ik dat aan het begin van de maand de blikken babyvoeding binnen waren, zodat ik haar te eten kon geven.’’

Kim: ,,Toen mijn moeder besloot van mijn vader te scheiden stond ze er helemaal alleen voor. Ieder dubbeltje werd omgedraaid. Als we boodschappen deden en ergens een pak waspoeder kochten dat een dag later in de aanbieding een gulden goedkoper was, werd het teruggebracht.’’

Quote Ik kreeg een relatie waarbij ik voor alle kosten opdraaide. Ik betaalde de huur, boodschap­pen en was alleen maar aan het zorgen voor hem Kim

Normale jeugd

Dinie: ,,Ondanks het weinige geld heb ik voor Kim geprobeerd het een zo normaal mogelijke jeugd te laten zijn. Ze mocht op ballet, blokfluitles en haar verjaardag werd uitgebreid gevierd. We woonden op een klein boerderijtje met veel dieren. Ik zeg wel eens dat ze groot is geworden met geitenkeutels.’’

Kim: ,,Op mijn 18e ben ik in Zwolle op kamers gegaan voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Ik had verschillende bijbaantjes om alles te kunnen betalen. Ik kreeg een relatie waarbij ik voor alle kosten opdraaide. Ik betaalde de huur, boodschappen en was alleen maar aan het zorgen voor hem. Eigenlijk zoals mijn moeder dat ook altijd deed en doet. Ze kan nog steeds de opleiding van een nichtje betalen, ook al heeft ze zelf niet veel. Dat heeft mij doen inzien dat ik dat niet wil. Ik verbrak die relatie en leerde dat je eerst goed voor jezelf moet zorgen voordat je anderen kunt helpen.’’

Volledig scherm Kim (32) runt haar eigen coachingsbedrijf: ,,Ik spaar nu al voor mijn oven die mogelijk in de toekomst kapot kan gaan.’’ © Maartje Onstenk

Nachtenlang huilend wakker

Dinie: ,,Dertien jaar geleden begon ik met een eigen kappersschool. Ik was zeven dagen per week aan het werk. Het bedrijf liep de laatste jaren niet goed en draaide net quitte, maar wel ten koste van mijn eigen loon. Nachtenlang lag ik huilend wakker van de stress. Het slokte me compleet op. Kim hielp mij op dat moment met de financiën. Zij zou de zaak overnemen en heeft mij 80.000 euro geleend waarmee ik de school zou kunnen redden.’’

Volledig scherm Dinie (63) begon 14 jaar geleden een kappersschool en werkt nu als jongerenbegeleider. ,,Ik heb mezelf vaak tekort gedaan, maar altijd uit liefde voor anderen.’’ © Karin van Berkel

Kim: ,,Die samenwerking heeft onze relatie toen geen goed gedaan en voor veel frictie gezorgd. Het geleende geld heeft de kappersschool een boost gegeven. Toch heeft mijn moeder besloten de zaak te verkopen, omdat het ondernemen haar te veel stress bezorgde. Nu start ze een nieuwe baan als jongerenbegeleider. Ik vind het stoer dat ze op haar 63e met een nieuwe baan begint en daarmee ook het geleende geld kan terugbetalen.’’

Dinie: ,,Ik kan nu een nieuwe start maken. Ik heb mezelf vaak tekort gedaan, maar altijd uit liefde voor anderen. Ik had wel graag meer geld gehad vroeger, maar ik was nooit ongelukkig. Als ik met een kapotte stofzuiger in mijn auto naar de winkel rijd, dan denk ik: ‘wat fijn dat mijn auto nog wél werkt’. Het glas is bij mij altijd halfvol.’’

Quote Ik zou mijn geld nooit zomaar uitgeven aan dure kleding, dat doen veel van mijn leeftijds­ge­no­ten wel Kim

Kapotte oven

Kim: ,,Dat optimisme heb ik van mijn moeder, toch maak ik bewust andere financiële keuzes. Die onzekerheid over geld die mijn moeder had, dat wil ik zelf niet. Mijn moeder geeft geld makkelijk weg en vergeet zichzelf op één te zetten. Twee jaar geleden begon ik mijn eigen coachingsbedrijf. Als ondernemer wil ik mijn zaken goed op orde hebben. Al mijn inkomsten en uitgaven zet ik in een Excelsheet, heel overzichtelijk. Ik spaar nu al voor mijn oven die mogelijk in de toekomst kapot kan gaan. Mijn omzet uit mijn bedrijf wil ik graag beleggen en investeren in vastgoed. Ik zou mijn geld nooit zomaar uitgeven aan dure kleding, dat doen veel van mijn leeftijdsgenoten wel.’’

Dinie: ,,Dan belt Kim me als ze in een kledingwinkel staat en een mooie jas wil kopen van een paar honderd euro. Ik zeg dan: ‘kind, koop die jas, je hebt geld genoeg’. Toch zou ze dat niet zomaar doen. Daarom is ze een goede ondernemer. Ze leeft bewust en pakt het anders aan dan ik dat deed op haar leeftijd.’’

