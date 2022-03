Dit is wat er gebeurt als je op sms’je klikt van ‘ABN-Amro’: jonge crimineel strijkt ruim 60.000 euro op

De term zwijgrecht was dinsdagmiddag een veel gehoord woord in de rechtbank en toch sprak T. uitgebreid over de criminele activiteiten. Ja, hij pinde en ja, hij had de gestolen pinpassen... maar dit alles deed hij volgens eigen zeggen onder dwang. ,,Ik ben een geldezel. Ik heb dit moeten doen. Door wie ik word bedreigd en met wie ik contacten heb? Zwijgrecht!”