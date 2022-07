Door de financiële wasstraat: ‘Over vijf jaar wil ik 14.000 euro spaargeld hebben’

,,Ik merk dat ik meer bezig ben met financiën dan mijn leeftijdsgenoten: ik heb geld altijd al interessant gevonden en ik vind het belangrijk goed voorbereid te zijn op de toekomst, zodat ik niet voor verrassingen kom te staan”, vertelt de jonge student Sidney.

Vanaf september neemt ze een tussenjaar: ze gaat fulltime in een bloemenwinkel werken en sparen voor haar collegegeld, zodat ze het jaar daarna aan haar hbo-opleiding kan beginnen. Maar welke verzekeringen heeft ze nodig en waar kan ze die zo goedkoop mogelijk afsluiten? En hoe zorgt ze dat ze haar spaardoelen niet uit het oog verliest?

Spaarkoningin

,,Ik verwacht vanaf september zo’n 1000 euro per maand te verdienen. Daarnaast krijg ik nog alimentatie en zorgtoeslag.” Haar maandelijkse inkomen komt zo op ongeveer 1400 euro per maand uit. Met gemiddeld 750 euro aan vaste uitgaven blijft dan 650 euro over om leuke dingen van te doen en te sparen.

En sparen, dat doet Sidney structureel: maandelijks verdeelt ze 350 euro over verschillende potjes. ,,Op mijn rekening heb ik verschillende spaardoelen aangemaakt. Ik wil bijvoorbeeld in 2027 14.000 euro gespaard hebben voor het kopen van een huis. Ik maak me zorgen om de woningmarkt, want hoewel het nog wel even duurt voordat ik toe ben aan het kopen van mijn eerste huis, weet ik dat het erg moeilijk is een huis te vinden. Daarom zet ik alvast geld opzij.”

Quote Duidelijk voor ogen hebben waar je voor aan het sparen bent maakt het makkelij­ker om vol te houden Budgetcoach Natasja Goossen van Happy Profit

Verschillende spaarpotjes

Daarnaast heeft ze nog wat spaardoelen die minder ver in de toekomst liggen: het doen van leuke dingen tijdens haar tussenjaar en haar collegegeld voor haar hbo-opleiding, bijvoorbeeld. ,,Heel goed dat ze dat doet”, zegt budgetcoach Natasja Goossen van Happy Profit . ,,Duidelijk voor ogen hebben waar je voor aan het sparen bent maakt het makkelijker om vol te houden. Je geld verdelen over verschillende spaarpotjes voorkomt dat je geld uitgeeft aan een doel waarvoor het niet was bedoeld.”

Sidney heeft ook een budget voor boodschappen, uitgaan en het kopen van kleding. Een tip die Goossen Sidney nog wil meegeven, is deze dingen van een andere rekening te betalen dan haar vaste lasten. ,,Twee rekeningen, en dus ook twee verschillende pinpassen, kunnen heel handig zijn. Eén rekening is dan voor het betalen van je huur, verzekering, telefoonabonnement en andere verplichtingen en op de andere zet je je budget voor uitgaan en kleding. Dan is het op is op en loop je niet het risico dat je teveel uitgeeft tijdens een avondje stappen.” Dat vindt Sidney een goede tip: ,,Daar ga ik zeker eens naar kijken.”

Quote Ik moet me nog even goed verdiepen in mijn verzekerin­gen, want ik heb daar niet zoveel verstand van Sidney (19) uit Zwolle

Verzekeringen voor beginners

Momenteel betaalt Sidney’s moeder nog een deel van haar verzekeringen en haar telefoonabonnement, maar dat moet ze vanaf september zelf gaan regelen. ,,Ik moet me daar nog even goed in verdiepen, want ik heb niet zoveel verstand van verzekeringen”, geeft ze toe. Verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer helpt. ,,Als starter zijn er wat mij betreft drie verzekeringen waar je niet onderuit komt: ten eerste natuurlijk je zorgverzekering, want die is verplicht.” Ypma adviseert Sidney tegen het einde van het jaar, als de nieuwe premies weer worden vastgesteld, te kijken wat voor haar de goedkoopste optie is qua zorgverzekering.

,,Daarnaast is het aan te raden in elk geval een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dan ben je gedekt als er in huis iets kapot gaat en als je schade aan een ander veroorzaakt. Dat laatste scheelt veel ellende mocht je een keer aansprakelijk gesteld worden voor een grote schade: dat kun je vaak zelf niet betalen.” Hij raadt Sidney aan deze verzekeringen bijvoorbeeld af te nemen bij Lemonade, een voordelige aanbieder. ,,Dan is ze vanaf iets meer dan 7,75 euro per maand prima verzekerd, zonder eigen risico.”

Telefoonabonnement zonder toestel

En haar telefoonabonnement? ,,Ze kan veel geld besparen als ze haar oude toestel nog even blijft gebruiken en een sim-onlyabonnement afsluit. Een abonnement wordt namelijk al snel prijzig als je de nieuwste iPhone wilt, want dan betaal je logischerwijs ook maandelijks een bedrag voor het toestel.” Als ze ervoor kiest haar oude toestel te blijven gebruiken, kan ze bijvoorbeeld terecht bij Lebara voor een tweejarig abonnement, dat kost maar 8,25 euro per maand en de eerste zes maanden krijgt ze ook nog eens de helft korting.

Sidney reageert: ,,Dat is inderdaad niet veel. Ik ga snel informeren wanneer mijn abonnement afloopt en houd dit zeker in gedachten.” De adviezen van onze experts geven haar een duwtje in de goede richting: ,,Het geeft me houvast nu ik weet welke verzekeringen ik zeker nodig heb en waar ik kan besparen. Het bevestigt ook dat ik al best goed bezig ben, dat geeft een fijn gevoel.”

