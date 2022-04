Door deze factoren komt een gokverslaving sneller tot uiting

Tijdens het gokken gebeurt er van alles in de hersenen van de speler, vertelt gedragseconoom en neurowetenschapper Kim Fairley (Universiteit Leiden). ,,Bij iedere gok komt er een shot dopamine vrij.’’ Dit stofje is onder meer actief in het ‘beloningsgebied’ van de hersenen. Dat deel zorgt ervoor dat bepaald gedrag (denk aan eten, seks) wordt beloond met een prettig gevoel. Bij mensen die vatbaar zijn voor een verslaving gaat dit net even anders. ,,Hun brein kan meer dopamine produceren, ze krijgen dus de dopaminerush die iedereen krijgt, met een extra shot erbovenop. Dit maakt stoppen voor hen lastiger’’, legt Fairley uit.