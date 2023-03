Door deze wijziging van het testament krijgt de echtgenote straks de schrik van haar leven

Geld kwijt doordat je online bent opgelicht? Er is een manier om je geld terug te vorderen

Je ontmoet iemand op een datingapp en het klikt. Jullie hebben urenlange app-gesprekken, tot deze persoon vraagt of je iets voor hem of haar wilt betalen. Daarna hoor je niets meer: je bent opgelicht. Datingfraude komt steeds vaker voor, net als WhatsApp-fraude en aankoopfraude. Maar, er is een manier om je geld terug te vorderen.