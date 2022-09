Drie gezinnen over hun schrikbarend hoge energierekening: ‘Behoorden tot de middenklasse’

Hilly Witte (47) woont met man en twee volwassen kinderen in een oude woonboerderij in Staphorst. Ging van 250 euro per maand naar 860 euro.

Hilly Witte en haar man verkochten drie jaar terug hun koopwoning in Rouveen om elders een frisse start te maken. Ze huurden een oude woonboerderij in Staphorst. Tijdelijk, was het idee, van daaruit zouden ze verder zoeken naar een geschikte koopwoning. Vooralsnog zonder resultaat. Dus zitten ze nog steeds in een tochtige, slecht geïsoleerde boerderij met enkel glas waar één gaskachel de boel warm moet houden.