Edward heeft het 18,5 graden in huis: ‘Uit solidariteit voor mensen die veel moeten betalen’

Hoe woon je?

,,Ik woon samen met mijn vrouw in een twee-onder-een-kapwoning in Maasdam. We hebben het huis zes jaar geleden gekocht. De woning is van 1994 en heeft een woonoppervlak van 150 vierkante meter. Het huis is in principe goed geïsoleerd. Er zit alleen normale dubbele beglazing in. Dus geen HR++-glas. Inmiddels hebben we wel een grote schuifpui, waar wel HR++-glas in zit.

De vorige bewoner had al veel gedaan, maar wij hebben ook nog wat dingen aangepast. We zijn meteen gaan nadenken over hoe we de woning nog comfortabeler konden maken. Zo hebben we nu een hybride warmtepomp en vijftien zonnepanelen. We hoorden destijds steeds vaker over zonnepanelen en warmtepompen. Omdat we minder gas wilden gaan gebruiken, besloten we om hierin te investeren. De zonnepanelen uit 2019 liggen niet perfect, maar ze wekken voor ons genoeg op.

We verwarmen met vloerverwarming en met infraroodpanelen. Zelfs met die vorst van onlangs is het goed te doen. Onze cv-ketel staat in de zomerstand. Als het heel koud is, zetten we de watertemperatuur van de ketel iets hoger. De ketel kan er misschien in de toekomst uit, maar deze is nu ongeveer veertien jaar oud en nog gewoon goed. Dit nu doen zou ik zonde vinden.

Ook hebben we na een lekkage nieuwe dakbedekking aangelegd. We hebben dat gecombineerd met het aanbrengen van zeven centimeter dikke platen met aluminiumfolie erop.’’

Wat voor energiecontract heb je?

,,We hebben nog een contract tot in 2024 bij Delta Energie. We betalen 65 euro per maand. En dan krijgen we waarschijnlijk nog geld terug. We hebben net voordat de ellende begon ons contract verlengd. Nu zijn we spekkoper! Ons gastarief is bijvoorbeeld nog 82 cent per kuub.

We hebben altijd lange contracten gehad. We hebben jarenlang bij Eneco gezeten, maar nu zijn we overgestapt omdat ze ons geen goed voorstel hadden gedaan. Normaal doen we dat niet, want we hebben helemaal geen zin in dat gedoe met overstappen.

Ons jaarverbruik was 3800 kWh aan stroom en we hebben 3400 kWh teruggeleverd. Met gas zaten we op ongeveer 500 kuub.’’

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Een dikke trui aantrekken! Het is hier nu 18,5 graden in huis. Dat doen we ook uit solidariteit voor alle mensen die nu heel veel betalen. Het verbruik kan best wel omlaag. Ons stookgedrag is omlaag gegaan. Natuurlijk ook door de warmtepomp en de infraroodpanelen. Daarvoor zaten we op 1500 kuub gas per jaar.

Toen we hier in 2016 gingen wonen, hebben we alle oude apparaten meteen vervangen. Denk aan de koelkast, diepvries en vaatwasser. Ook hebben we bijvoorbeeld een stoomoven en een ingebouwd koffiezetapparaat. Vrij nieuwe apparaten dus, die minder verbruiken. Ook hebben we rolluiken die we omlaag doen in de avond. En of dat scheelt, dat werkt super! Het houdt de warmte binnen. In de zomer kunnen ze omlaag om juist de warmte buiten te houden.

We gebruiken de wasmachine wel veel. Laten we zeggen dat een van ons twee daar een hobby aan heeft! Die machine staat misschien wel vijf keer per week aan. We houden geen rekening met het moment van draaien. We hebben wel een dubbeltarief gehad, maar met de warmtepomp vonden we het enkeltarief gunstiger. Bovendien is het verschil tussen het normale tarief en het daltarief echt heel weinig. Dat is het niet waard om rekening mee te houden.

We douchen elke dag, maar dat kan ook weleens op de sportvereniging zijn. Bovendien douchen we kort. Hoe kort? Nou, hooguit twee of drie minuten. Een kwestie van inzepen en afspoelen. We zijn gepensioneerd, dus we zijn wel altijd thuis. We gaan niet meer op vakanties, wat we vroeger wel hebben gedaan. Dat maakt natuurlijk wel uit voor je verbruik, als je soms drie weken niet thuis bent.”

