Een op vijf kan fluiten naar vakantiegeld: ‘Niet zomaar een leuk extraatje’

Geld over door corona: ‘Winter­sport ging niet door, dus plaatsen we zonnepane­len’

14 mei Niet uit eten, geen kaartjes voor festivals en concerten en niet twee keer per jaar op vakantie naar verre landen. Je zou zeggen dat mensen aardig wat besparen door de beperkingen van de coronamaatregelen. Toch is er ook een groep die flink geld uitgeeft. Dankzij de lage rente blijkt vooral de eigenwoningbezitter in de positie om fors te investeren in zijn bezit. „Door corona realiseren mensen zich dat thuis belangrijk is. En dat mag wat kosten.”