Een tussentijdse verhoging van je energietarief? Dit is hoe dat werkt

1. Tussentijds de energietarieven verhogen, mag dat zomaar?

Ja, in principe zijn leveranciers vrij om hun variabele tarieven te verhogen wanneer zij dat willen. Voor gebruikers met een variabel contract gebeurt dit in de regel twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Maar als de omstandigheden erom vragen, mogen ze het vaker doen. De enige voorwaarde? Dat het in het algemene voorwaarden staat, schrijft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de consumentenwebsite Consuwijzer. Controleer deze voorwaarden dus goed als jouw leverancier met een tussentijdse verhoging komt.

2. Hebben andere energieleveranciers ook al tussentijds de tarieven verhoogd?

De tarieven zijn al sinds vorig najaar flink aan het stijgen, en dat merken leveranciers ook. Zij moeten gas en stroom inkopen tegen hogere tarieven. Om het hoofd boven water te houden, zeggen ze geen andere keuze te hebben dan dat door te berekenen aan de klant. In het najaar verhoogde Vandebron de tarieven vervroegd op 1 november, in plaats van op 1 januari. Budget Energie en NLE (beiden onderdeel van dezelfde organisatie) doen het anders: zij passen sinds 1 januari de tarieven maandelijks aan: ‘Op deze manier betaal je altijd actuele tarieven. De tarieven gaan meebewegen met de inkoopprijzen, als ze stijgen én als ze dalen’, aldus de leverancier op haar website.

Tekst loopt door onder de grafiek

Bron: Independer Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

3. Geldt de tariefverhoging eigenlijk voor alle klanten van Vattenfall?

Nee, als je een vast contract hebt, blijf je betalen wat je al deed. Die prijzen liggen vast voor de hele loopduur van het contract. De tariefverhoging geldt dus alleen voor klanten met een variabel contract.

4. Kun je dit nu ook verwachten als je bij een andere leverancier zit?

Essent en Eneco zeiden gisteren niet van plan te zijn om de tarieven tussentijds te verhogen. Maar, gaf een woordvoerder van Eneco aan: ,,We kunnen niet uitsluiten dat het dit jaar nog wel gebeurt. De markt is zo beweeglijk dat we moeten afwachten wat er gebeurt.”

5. Kun je nog iets als consument bij een tussentijdse verhoging?

Je zou kunnen kijken of er leveranciers zijn die een lager variabel tarief hebben en dan overstappen, maar een goedkopere leverancier is moeilijk te vinden. En een vast contract? Ook dat zit er niet in. De tarieven zijn, zoals leverancier Greenchoice op haar website schrijft, ‘te veel in beweging’ om nieuwe contracten aan te bieden. Energieleveranciers zijn wel verplicht om zogenaamde ‘modelcontracten’ aan te bieden, dat zijn contracten met variabele tarieven. Wil je echt minder betalen? Dan moet je toch vooral besparen op je energieverbruik.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.