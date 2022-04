Eigenwoningforfait? Dit is hoe het werkt en hoeveel je moet betalen

Bij de aangifte van de inkomstenbelasting komt hij weer voorbij: het eigenwoningforfait. Een klein deel van de waarde van je huis wordt bij je inkomsten opgeteld. Waarom is dat zo en hoeveel belasting betaal je daarover? Tien vragen over het eigenwoningforfait.

1. Wat is het eigenwoningforfait?

,,Je moet het zien als een bepaald percentage van de waarde van je huis dat bij je inkomen wordt opgeteld en waar je belasting over moet betalen”, zegt belastingadviseur Elle Loijens van FinancElle.nl. ,,Het gaat om een koophuis waar je in woont, geen huurwoning, tweede woning of vakantiehuis.”

2. Hoe bereken je het?

Voor woningen met een WOZ-waarde tussen 75.000 en 1.130.000 euro geldt een percentage van 0,45 procent (in 2022) van de WOZ-waarde. Vorig jaar was dat percentage 0,5. Heeft jouw woning bijvoorbeeld een WOZ-waarde van 350.000 euro, dan is het eigenwoningforfait 350.000 x 0,0045 = 1575 euro. ,,Dat bedrag wordt bij je inkomen opgeteld en daarover betaal je inkomstenbelasting”, zegt Loijens. Tot een inkomen van 69.398 euro is dat 37,07 procent (583,85 euro). Daarboven is het 49,5 procent (779,6 euro).

3. Waarom moet je eigenwoningforfait betalen over je koophuis?

Met een eigen woning bouw je, volgens de Belastingdienst, vermogen op. Dat levert een voordeel op ten opzichte van iemand die huurt. Een andere ‘opbrengst’ is het woongenot (een opbrengst in natura). Deze beide voordelen worden belast met het eigenwoningforfait.

Quote De Belasting­dienst krijgt meer inkomsten doordat de hypotheek­ren­te­af­trek wordt afgebouwd en dat voordeel gaat deels naar de verlaging van het eigenwo­ning­for­fait Belastingadviseur Elle Loijens

4. Het eigenwoningforfait daalt dit jaar (van 0,5 naar 0,45 procent), waarom is dat?

Het eigenwoningforfait daalde de afgelopen jaren van 0,75 procent (in 2017) tot 0,45 procent (in 2022) van de WOZ-waarde. ,,Die daling hangt samen met de verlaging van de hypotheekrenteaftrek”, zegt Loijens. ,,De Belastingdienst krijgt meer inkomsten doordat de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd en dat voordeel gaat deels naar de verlaging van het eigenwoningforfait.”

5. Waar vind je je WOZ-waarde?

,,In februari krijg je meestal van de gemeente een WOZ-waardebeschikking toegestuurd met daarin de WOZ-waarde van jouw woning voor dat jaar”, zegt Loijens. ,,Controleer of dat klopt, eventueel kun je hiertegen bezwaar maken.” Ben je de beschikking kwijt, of wil je weten wat de WOZ-waarde van de buren of andere woningen is, dan kun je kijken op www.wozwaardeloket.nl.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

6. Wat is de ‘villagrens’?

Woningen met een WOZ-waarde boven de 1.130.000 euro vallen boven de zogenoemde ‘villagrens’. Hiervan is het eigenwoningforfait relatief hoger. Boven deze grens bestaat het forfait uit 5085 euro aangevuld met 2,35 procent van de WOZ-waarde boven 1.130.000 euro. De eigenaar van een woning van 1.500.000 euro, heeft bijvoorbeeld een eigenwoningforfait van 5085 euro plus 8695 euro (2,35 procent van 370.000 euro) is 13.780 euro. ,,Dat is om mensen met een duurdere woning zwaarder te belasten”, zegt Loijens.

Bezitters van woningen met een WOZ-waarde lager dan 75.000 euro, hebben juist een lager percentage (0,15 tot 0,35 procent) eigenwoningforfait.

7. Wat als je halverwege het jaar een woning hebt gekocht?

,,De Belastingdienst berekent het eigenwoningforfait verhoudingsgewijs. Stel je hebt tien maanden in een woning en nog twee maanden in een andere koopwoning gewoond, dan betaal je 10/12 deel van het forfait gebaseerd op de ene woning en 2/12 deel op die van de andere woning.” Ook als je voor het eerst een woning koopt halverwege het jaar, betaal je enkel eigenwoningforfait over de maanden na de aankoop.

Quote Slechts één woning valt in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Dat geldt ook als je een fiscaal partner hebt Belastingadviseur Elle Loijens

8. Wat als je meerdere woningen hebt?

,,Slechts één woning valt in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Dat geldt ook als je een fiscaal partner hebt”, zegt Loijens. ,,Eventuele andere woningen en vakantiewoningen worden meegeteld in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen). Hierover wordt geen eigenwoningforfait berekend.”

9. Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrenteaftrek is een aftrekpost, eigenwoningforfait is een bijtelling. De impact van beide op de hoogte van de inkomstenbelasting is het best weer te geven met een berekening. Stel je hebt een inkomen van 50.000 euro en een eigenwoningforfait van 2000 euro. De belastbare inkomsten zijn dan 52.000 euro. Aan hypotheekrente heb je dit jaar 3000 euro betaald. Dit bedrag mag je aftrekken van die inkomsten (mits je aan de voorwaarden voldoet). Over (52.000 – 3000 =) 49.000 euro betaal je uiteindelijk inkomstenbelasting.

10. Hoe zit het als je je hypotheek al (deels) hebt afgelost?

In 2005 werd de wet Hillen ingevoerd, een stimulans vanuit de overheid om de hypotheek af te lossen. In deze wet staat dat het eigenwoningforfait (gedeeltelijk) vervalt, als deze hoger is dan de hypotheekrenteaftrek. Dat is het geval als het huis (voor een groot deel) hypotheekvrij is. De wet Hillen wordt tot 2048 langzaam afgebouwd. Ieder jaar neemt het percentage waarmee je het forfait kunt aftrekken met 3,33 procent af. Dit jaar is het percentage nog 86,67.

Ook hier een berekening ter verduidelijking. Wie geen hypotheek meer heeft, betaalt geen hypotheekrente, maar nog wel het eigenwoningforfait, in het voorbeeld hierboven 2000 euro. Daarvan mag je dit jaar 86,67 procent aftrekken. Dan blijft 266,60 euro over waar je uiteindelijk belasting over moet betalen. Ook als je weinig hypotheekrente betaalt, in relatie tot de WOZ-waarde, kan de som - eigenwoningforfait min hypotheekrente - positief zijn en past de Belastingdienst de aftrek van de wet Hillen automatisch toe bij het invullen van de belastingaangifte.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.