Elsbeth (48) loste haar hypotheek al af: 'Ik denk dat het ons nu niet meer zou lukken'

SuperbespaarderSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Elsbeth Enders (48). Ze gebruikt een overzicht van de supermarkt om voordelig te shoppen.

Elsbeth Enders (48) Inkomsten per maand: stort 1500 euro ‘maandsalaris’ op eigen rekening. Inkomsten uit haar praktijk als gz-psycholoog.

Leeft met: man Laurens en twee dochters (13 en 16 jaar)

Woont in: Amsterdam Uitgaven per maand: 1000 euro leefgeld voor gezamenlijke rekening, 500 euro voor sport, kleding en horeca.

Wonen: 0 euro. Hypotheek volledig afgelost

Energie: 72 euro

Water: 18 euro

Verzekeringen: 221,80 euro voor het hele gezin

Boodschappen: 500 euro

Sporten: 279 euro

Kleding: 80 euro

Vervoer: auto, 175 euro

Horeca: 40 euro

Vakanties: 2100 euro voor 3 weken

Sparen: Sparen allebei 700 euro

Vind jij jezelf een superbespaarder?

Elsbeth: ,,We worden wel ‘slim met geld’ genoemd. We proberen ook altijd te kijken waar we op kunnen besparen. Energie, voordelige telefoonabonnementen, boodschappen. Zonde om iets uit te geven wat niet nodig is.”

Toch lijkt het niet echt nodig om zuinig aan te doen: jullie hebben je hypotheek al afgelost! Hoe dan?

,,Ik denk dat we een beetje geluk hebben gehad. Twee keer kochten we een woning toen de woningmarkt in een dip zat: eerst in 2003, na de dotcom-bubbel, en ook in 2009, na de bankencrisis. Geen vaste lasten aan ons huis scheelt natuurlijk enorm. We woonden destijds samen in de sociale huurwoning van Laurens, in die tijd mocht je nog scheefwonen en we hebben toen kunnen sparen. We hadden allebei een vaste baan, ik werkte als gz-psycholoog in dienst bij een instelling en hij als vormgever voor de VPRO. Hierdoor konden we een hypotheek krijgen. Het was een andere tijd. Ik denk dat het ons nu niet zou lukken, zeker nu we inmiddels allebei als zelfstandigen werken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat doen jullie nu?

,,In 2012 ben ik als zelfstandig psycholoog een eigen praktijk begonnen en Laurens is sinds 2018 iets heel anders gaan doen: hij werkt nu alweer een aantal jaar als product owner, de schakel tussen mensen die een nieuwe of verbeterde website willen en de websitebouwers.”

Bij slim met geld omgaan hoort voor jullie ook boodschappen doen aan de hand van een overzicht van de supermarkt. Vertel!

,,Toen onze tweede dochter geboren werd, leek het ons omslachtig om iedere dag naar de supermarkt te gaan, met een peuter van drie en een baby. Dus toen besloten we dat we om en om één keer per week zouden gaan. Dat scheelt ook enorm veel geld. Toen hebben we meteen een overzicht gemaakt van wat we moeten halen plus de dingen die we altijd nodig hebben, zoals kattenvoer en chocola, vetgedrukt.”

Heb je dat zuinig leven van huis uit meegekregen?

,,Mijn vader kwam uit een welvarend gezin, er zat veel geld in de familie. Hij heeft niet zo geleerd om te sparen. Maar mijn moeder kwam uit een bewust en zuinig gezin, zij kan met weinig geld veel doen, bijvoorbeeld kleding maken, dat deed ze ook voor ons.”

Quote Uiteinde­lijk zal ons spaargeld ook wel naar onze kinderen gaan Elsbeth Enders

Sparen jullie voor de kinderen?

,,Eigenlijk moeten we eens nadenken over wat we met dat spaargeld willen doen, nu staat het een beetje op de bank en daar wordt het niet meer van. Misschien moeten we gaan beleggen.

Uiteindelijk zal ons spaargeld ook wel naar onze kinderen gaan. Maar ik vind dat ze een baantje naast hun studie moeten nemen en ik zal ze aanraden om Amsterdam te verlaten. Niet alleen omdat kamers hier onbetaalbaar zijn, ook omdat het goed is een andere plek dan je vertrouwde omgeving op te zoeken.”

Hoe gaan je dochters met geld om?

,,Onze oudste is van nature een calvinist, te zuinig bijna. Maar ze doet het prima hoor, haar kleedgeld geeft ze uit aan tweedehands kleding op Vinted waardoor ze aardig wat overhoudt en nu een tweedehands iPad kan kopen van het resterende geld. De jongste is impulsiever, we proberen haar duidelijk te maken dat het niet aan een boom groeit en dat je er iets voor moet doen.”

Quote Tot vorig jaar verhuurden we onze woning tijdelijk om voor niks op vakantie te gaan, maar de stress van het schoonma­ken voor we weggingen, was helemaal niet zo gezellig Elsbeth Enders

Zijn er ook dingen waarop je niet bezuinigd?

,,Tot vorig jaar verhuurden we onze woning tijdelijk om voor niks op vakantie te gaan. Dat wil ik niet meer. Dat is onnodige zuinigheid, want de stress van het schoonmaken voor we weggingen, was helemaal niet zo gezellig.”

En aan sport geef je best veel uit.

,,Ik heb een leasepaard. Dat is prijzig, maar dat is mijn keuze. Eén keer per week een keertje paardrijden zou goedkoper zijn maar hier geniet ik van. Dit is mijn luxe.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.