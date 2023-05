Gat tussen hypotheekrente en spaarrente groeit: wat moet je doen met je spaargeld?

Ilona (30) verruilt sociale huurwoning in Raalte week lang voor villa, mét cadeau: ‘Geschenk uit de hemel’

Ilona Nikkels (30) uit Raalte is een hardwerkende moeder van twee jonge kinderen, maar moet rondkomen van 50 euro per week. Door deelname aan een tv-programma stond haar wereld even op zijn kop. Het extra cadeau dat ze na afloop kreeg, is de kers op de taart. ,,Echt een geschenk uit de hemel.”