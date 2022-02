Goede doelen azen op erfenis: ‘Hijgerige types doen alsof je toegang tot de hemel hebt’

Geldflater Sher: ‘Ik moest nog maanden afbetalen voor een instrument dat geen euro meer waard was’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun monetaire misstap. Deze week professioneel muzikant Sher Kaareman (37) uit Nijmegen, die een harp van 4000 euro volledig vernachelde.

5 februari