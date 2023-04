Hans en Jolanda verkopen gehaakte babyslofjes: ‘Had laatst 720 euro omzet’

Geldflaters David kocht online een PlayStati­on voor zijn zoon, maar ontving hem niet: ‘Voelde me oliedom’

Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater. Deze week David (48) die online voor 500 euro een PlayStation 5 kocht en hem nooit ontving.