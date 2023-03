Historische stijging van goudwaarde zorgt voor drukte bij de inkoper: ‘Het is nog nooit zo hoog geweest’

Energiebedrijven Jaarreke­nin­gen onbegrijpe­lijk, zeggen experts: ‘Die van Eneco dramatisch slecht’

Jaarrekeningen van energiebedrijven zijn onduidelijk en slecht leesbaar, concluderen experts. Het is voor een doorsnee-consument nauwelijks te controleren of de nota klopt en of het prijsplafond wel goed is toegepast. Vooral Eneco maakt er een puzzel van.