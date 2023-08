Hoe de rijken beleggen en wat wij van ze kunnen leren: ‘Gokken is hun ding niet’

Geldflaters Micha was 140 euro kwijt omdat hij bij de verkeerde gate stond: ‘Totaal niet bij stilge­staan’

Micha Meinderts (41) moest 140 euro aan een nieuw ticket uitgeven omdat hij zich had vergist in de vlucht. Iedereen maakt wel eens een fout waar kleine of soms grote financiële gevolgen aan kleven. In deze reeks vertellen mensen over hun geldflater.