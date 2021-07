Hoekstra: contant geld moet blijven, pinnen mag consument niet te veel kosten

CPB-directeur: Nederland moet cryptomunt in de ban doen

11 juni Het kabinet moet zo snel mogelijk de productie, handel en het bezit van cryptomunten zoals bitcoin verbieden. Dat schrijft de directeur van het Centraal Planbureau (CPB), Pieter Hasekamp, vrijdag in een essay in het Financieele Dagblad. Volgens hem is er sprake van een ‘cryptozeepbel’ en is het onvermijdelijk dat die gaat klappen.