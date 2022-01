Huib is 465 euro per maand kwijt aan energie: ‘Het is ijskoud, maar anders betaal ik me scheel’

Hoe woon je?

,,Ik woon sinds twee jaar in een woon-winkelpand in Witmarsum. Het is een vrijstaand pand, waarvan de woning al in 1850 is gebouwd. De winkel is er in 1985 aan vast gebouwd. Helaas woon ik er sinds mijn vrouw is overleden alleen. Het is met 192 vierkante meter woonoppervlak dan ook vrij groot. Maar het ligt aan het water, dat was onze droom. Zelfs aan de route van de Elfstedentocht.

In het begin had ik niet in de gaten hoe hoog de energielasten hier waren. We hadden ons oude huis namelijk nog niet verkocht, dus we hadden tijdelijk dubbele lasten. Nu ben ik er pas achter hoeveel ik eigenlijk moet betalen. En dat terwijl ik de thermostaat altijd op 15 graden heb ingesteld. Het is overal ijskoud, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar anders betaal ik me scheel. Vrijwel overal zit dubbel glas. En volgens een eerdere bewoner is er een muur voor de bestaande buitenmuur geplaatst met isolatie van bubbeltjesplastic en noppenfolie aan één kant.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik had een tweejarig contract bij Essent en dat is sinds begin januari overgegaan in een variabel contract. Ik betaal nu 465 euro per maand op basis van een verwacht verbruik van 2890 kWh stroom en 4178 kuub gas. Maar ik zag dat ik in december al voor 516 kuub heb verstookt, ik snap er niets van. Dat is omgerekend 685,99 euro voor alleen gas. Dat is bijna mijn hele AOW. Gelukkig heb ik een redelijk pensioen, maar door die stijgende energieprijzen ben ik echt de Sjaak. Met dikke hoofdletters, schrijf dat maar op.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik nog meer moet doen. Ik heb alle radiatoren op het sterretje staan, die antivriesstand. Ik zit overdag alleen maar in de werkkamer, naast een elektrisch kacheltje. Ik douche maar één keer per week, heel kort, en dan zet ik de kraan uit tijdens het inzepen. Ik verzin het niet. Koken doe ik ook niet meer, sinds mijn vrouw is overleden. Ik doe het met opwarmmaaltijden. Ik gebruik de wasmachine en de droger ook maar één keer in de week.

Ik snap niet hoe mijn verbruik zo hoog kan zijn. Ik heb al contact gezocht met Essent en Liander, maar zij geven aan dat het wel klopt. Ook heb ik mijn cv-ketel laten controleren door een monteur en die zegt dat de ketel nog prima is. Hoe oud de ketel is? Ik geloof een jaar of vijftien. Maar ik heb me laten vertellen dat het hooguit 10 procent in mijn verbruik scheelt als ik die laat vervangen. Het is een Nefit Ecomline HR-ketel. Oh, ik zie trouwens dat de ketel uit 2000 komt. Hij is dus 22 jaar oud…”

‘Verklaarbaar verbruik’

Fabian Grotenhuis, energieprestatieadviseur: ,,Ik vind het verbruik verklaarbaar. Naast de aanwezige 192 m2 aan gebruiksoppervlak voor wonen, zie ik dat er een bedrijfsgedeelte van 200 m2 aanwezig is en de totale inhoud bijna 1.400 m3 telt. Bij elkaar een bijzonder royaal pand. Gecombineerd met het feit dat het vrijstaand is, aan het water gelegen is, slecht geïsoleerd is (energielabel G) en een verouderde cv-ketel heeft, is het verbruik aannemelijk. Dit wordt verder bekrachtigd door het geregistreerde verbruik over de maand december. Het gasverbruik is in de wintermaanden namelijk hoger dan het gemiddelde verbruik. Mijn advies is om een maatwerkadvies uit te laten brengen door een adviseur.”

