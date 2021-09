Investeer niet in Ikeameubelen, maar in antiek: 'Wie weet krijg je er ooit de hoofdprijs voor’

Geld & Geluk Desiree: ‘Ik heb weinig inkomsten omdat het UWV vond dat ik gewoon kan werken’

30 augustus In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Desiree heeft weinig geld, maar wel een Fiatje om naar de biologische winkel te rijden. ‘Mijn vorige auto is in beslag genomen.’