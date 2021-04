Je huis verkopen voor je droom, Elja (33) deed het: ‘Zonder risico leer je niks’

Of je nou geld over hebt door corona, er lang voor hebt gespaard of er zelfs je woning voor hebt weggedaan: investeren in jezelf is trending. In deze nieuwe reeks: portretten van mensen die grote bedragen aan zichzelf besteedden om een droom te verwezenlijken. Deze keer Elja Abdullaeva (33), die haar huis verkocht om de vrouwelijke tegenhanger van LinkedIn op te zetten.

Toen Elja vorig jaar haar huis verkocht om de overwaarde te gebruiken om zichzelf te kunnen bedruipen, verklaarden haar ouders haar voor gek. ,,Veel mensen gaan voor zekerheid en mijn ouders willen dat ook voor mij. Ik zei ze: ‘Ik ga liever voor mijn droom dan dat ik de rest van mijn leven met spijt in mijn koophuis zit.’”

Al vier jaar bouwt Elja aan ConnectHer: een online zakelijk netwerk voor vrouwen. Eerder zegde ze er haar goedbetaalde baan als Country Manager voor een internationaal recruitmentbedrijf op de Zuidas voor op. Haar motivatie komt voort uit haar eigen ervaringen.

,,Op mijn negende kwam ik als vluchteling met mijn ouders uit Azerbeidzjan naar Nederland. Van onze tijd in Azerbeidzjan kan ik mij vrij weinig herinneren. Het enige dat ik nog weet, was dat we in Nederland aankwamen, in het asielzoekerscentrum in Ter Apel, dat het personeel zo vriendelijk was en dat we een knuffel kregen, mijn zusje een konijn en ik een witte ijsbeer.”

40.000 euro uitgegeven

Het gezin kwam in een klein dorpje te wonen waar het opbouwen van een professioneel netwerk voor Elja moeilijk bleek. Ze wilde vragen stellen over de toekomst, over opleidingen of carrièremogelijkheden.

,,Tijdens mijn eerste baan zat ik vaak aan de vergadertafel met managers van multinationals. Ik had dan wel twee bachelordiploma’s op zak, was aan een universiteit in Engeland cum laude afgestudeerd in HR en marketingmanagement, maar ik dacht veel te vaak: waarom weet ik niet dat er zoveel mogelijkheden zijn in functies op de arbeidsmarkt? Zo ontstond mijn idee voor een vrouwennetwerk, waarop vrouwen vragen kunnen stellen en elkaar verder op weg kunnen helpen in hun carrière, en om vrouwelijke rolmodellen zichtbaar en toegankelijk te maken.”

Quote Geld neem je niet mee je graf in Elja Iedere dag werkt ze van acht uur ‘s ochtends tot een uur of een, twee ‘s nachts aan het platform. Hoeveel geld ze inmiddels aan haar droom uitgaf, weet ze niet zeker. ,,Ik denk dat ik inmiddels 40.000 euro verder ben. Het platform is sinds een maand live. Ik doe dit niet om miljonair te worden. Als dat gebeurt, is dat mooi meegenomen want ik heb grote plannen. Dat geld zou ik dolgraag investeren om vrouwen in Nederland en in de derde wereld op weg te helpen. Het gaat er voor mij niet om in een dikke auto te rijden. Geld neem je niet mee je graf in. Maar de wereld veranderen voor mijn kinderen, voor onze kinderen, dat is mijn droom.”

Grote risico’s

Naar eigen zeggen heeft ze haar vechtlust van een man: haar vader. ,,We waren een jaar in Nederland en hij had al een taalopleiding gedaan en zijn eigen bedrijf in natuursteen opgezet. Natuursteen is duur en hij moest alle goederen zelf inkopen. Als vluchteling kreeg hij niet veel mogelijkheden van banken. Daarom werd hij gedwongen om in zichzelf te investeren.”

Elja heeft er niet veel moeite mee om zich voor het verwezenlijken van haar droom dingen te ontzeggen. ,,Ja, ik moet nu op de centen letten. Gelukkig kan ik door corona minder winkelen. Ik moet voorzichtig doen om mezelf en het platform te laten overleven. Op een gegeven moment moet ik financieel sterk genoeg zijn om mensen in te huren.”

Mensen reageren heel divers op het feit dat ze financieel grote risico’s loopt. ,,Ik ben vaak genoeg voor gek verklaard. Ik krijg hele positieve reacties maar ook wel negatieve, zo van: wie denk jij wel niet dat je bent? Soms ging ik erdoor twijfelen: ben ik gek?”

Quote Ik heb nog steeds mijn diploma’s dus ik kan altijd weer terug in loondienst Elja

,,Maar er is iets dat mij iedere keer toch weer de moed geeft om door te gaan. Een quote uit de biografie van Steve Jobs: ‘The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do’. Die hangt overal in huis. Als ik even niet meer in mezelf geloof, kijk ik ernaar. Hij heeft gelijk. Iedereen kan zeggen: je bent gek. Nou: dan maar gek. Als ik het voor elkaar kan krijgen, dan ben ik misschien gek maar heb ik wel impact op de wereld. Daar ga ik voor.”

En wat als het mislukt en ze heeft al dat geld voor niets geïnvesteerd? ,,Wie niet waagt, die niet wint. Ik heb nog steeds mijn diploma’s dus ik kan altijd weer terug in loondienst. Ik maak me er niet druk om of het wel of niet lukt. Je leert niets als je geen risico’s neemt. Ik heb zoveel: een mooi project, ik kan mezelf ontwikkelen, ik heb superveel mensen leren kennen.”

Haar ouders staan inmiddels volledig achter haar: ,,Als eerste lezen ze alle nieuwsberichten en interviews, dan bellen ze me juichend op. En mijn moeder liket altijd alles als eerste op Instagram. Elke dag vragen ze: hoe gaat het? Dat waardeer ik enorm. Ze zijn zo trots op me. Voor een deel doe ik het ook voor hen. Om te laten zien: kijk, het lukt.”

