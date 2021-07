Johan (45) zat altijd krap, tot hij zijn huis verkocht: ‘Had opeens een ton op de bank’

Waarom kocht je een huis?

,,Ik had een vaste baan als acteur in trainingen en ik kon het betalen. Voor 150.000 euro, want in 2006 kon je nog een huis voor die prijs kopen, zelfs in Amsterdam, in Bos en Lommer. Daarvoor woonde ik in Amersfoort. Ik had creatieve therapie gestudeerd en eigenlijk wilde ik cabaretier worden. Mensen zeiden dat als ik die droom wilde waarmaken, ik naar Amsterdam moest gaan.”

Waarom verkocht je dan weer?

,,In 2009 ben ik gaan freelancen. Ik volgde daarin mijn hart, want ik wilde tot het bittere einde gaan doen wat ik kon om mijn droom waar te maken om cabaretier te worden. Als er maar genoeg binnenkomt, dacht ik. Dat ging vanaf 2011 structureel niet goed. Ik begon van mensen te lenen. Eerst 400 euro van mijn zus, in de volle overtuiging dat ik het over vier maanden terug zou betalen. Dat ging van kwaad tot erger. Uiteindelijk moest ik per maand gemiddeld 400 euro aan schulden terugbetalen. Ik heb geen gat in mijn hand, maar je moet uitgeven om te blijven leven - een mens kan niet vier maanden op standje niks.”

Waarom zocht je niet weer een vaste baan?

,,Ik wilde mijn hart volgen. Dan had ik weer een plan om 2500 euro omzet per maand binnen te halen en dan lukte dat niet. En ondertussen moest ik wel 1850 euro per maand binnenhalen, zonder dat ik met vakantie zou kunnen of sushi kon eten. Met veel moeite heb ik in 2012 ‘ja’ gezegd tegen een bijbaan: bellen voor een telemarketingbureau. Ik wist niet wat ik anders kon doen. Ik vond het een vernedering. Mijn financiële situatie verbeterde er ook niet door.”



Kon jij je vaste lasten nog wel betalen?

,,Ik was zo iemand die niet al te hard ging negeren dat er iets mis was. Mijn schulden stapelden zich op, maar ik belde wel de ING met de boodschap: ‘ik weet niet hoe ik zometeen mijn hypotheek ga betalen.’ De eerste drie, vier keer waren ze lief: kan gebeuren, ze dachten met me mee. Maar dan was die 560 euro aan hypotheek weer uitgesmeerd over een paar maanden en hoe ging ik dat dan weer terugbetalen? De laatste keer dat ik belde, was het weer een lieve ING-mevrouw, maar ze zei: ‘je betaalt binnen tien dagen en anders hebben we een probleem’.”

Wat was het moment waarop je dacht: dan verkoop ik maar mijn huis?

,,Door de geldstress ging ik dan toch maar verschrikkelijk werk doen: freelancen voor een uitzendbureau in de horeca. Voor 12 euro per uur. Er viel met dat uurtarief niet tegen mijn kosten op te werken. En ik kan het niet: ik werd al doodnerveus bij een bestelling van twee wijn en twee koffie. Ik moest om 7 uur ‘s ochtends in Zandvoort een strandtent opstarten, stond ik dagenlang in de spoelkeuken de hele dag af te wassen. Toen ging ik door mijn rug en wist: ik stop hiermee. Iemand zei me: dan verkoop je toch gewoon je huis? Dat ben ik toen in werking gaan zetten. Dat was in mei 2017.”



Vond je dat niet zonde?

,,Het waren heftige tijden. Ik werd ziek van te weinig geld. Een vriend vond het onverstandig, die zei dat ik dan nooit meer iets zou kunnen kopen. Maar die behoefte heb ik ook niet. Twaalf dagen nadat hij de markt op ging, was mijn huis verkocht. En had ik opeens een ton op de bank. Mijn vader zei: dat is zo weer op. Maar dat viel wel mee.”

Kon je zomaar iets huren?

,,Daar heb ik heel veel mazzel mee gehad. Een vriendin van me ging weg uit Amsterdam en ik kon haar huis gaan huren. Het is vrije huur, 950 euro per maand. Omdat ik zoveel geld op de bank had, kon ik de huisbaas een jaar vooraf betalen. Ik heb nu 72 vierkante meter, zeven minuten van het Vondelpark, met een enorm balkon op het Zuiden.”



We zijn nu vier jaar verder. Heb je weleens spijt van je beslissing?

,,Geen seconde. Doorploeteren voor 12 euro per uur op mijn 42ste tastte, mijn eergevoel aan. En ik heb nooit de drang gehad om vermogen op te bouwen. Er was ook eigenlijk geen andere optie.”



Hoe zit je nu in je geld?

,,Ik heb alles op een rij kunnen zetten, weer mooie nieuwe plannen en een buffer van 7000 euro. Ik hoef niet veel geld, maar ik vind het wel belangrijk om er goed uit te zien, om iemand op een etentje te kunnen trakteren. Ik hecht waarde aan enig comfort, ik wil goed kunnen leven.”



Wil je nog steeds cabaretier worden?

,,Die specifieke droom heb ik losgelaten, maar verhalen vertellen met humor, in columns en stukken, dat doe ik nog steeds en ga ik meer doen. De dingen bespreken waar we het op Facebook nooit over hebben. Dat vind ik mooi. En ach, misschien klauter ik wel op een podium weer. Wie weet.”

