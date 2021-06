Karen (34) was eerst nóg zuiniger: ‘Kon hele week leven op stokbrood met pindakaas’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Karen van Riel, die om te besparen nu al weet wat zij over een half jaar eet.

Karen van Riel (34)

Leeft met: vriend

Woont in: Utrecht Inkomsten

Maandelijks loon: 2862,21 euro uit haar eigen onderneming, plus winstuitkering, afhankelijk van de winst per kwartaal (dit kwartaal ongeveer 1250 euro). Die winstuitkering levert dus nog zo’n 400 euro in de maand op. Uitgaven per maand

Wonen: 750 euro

Verzekeringen: 420 euro

Boodschappen: 200 euro

Sporten: 90 euro

Kleding: 150 euro

Vervoer: 70 euro

Horeca: 50 euro

Vakanties: 100 euro

Sparen: 300 euro (pensioen) + 510 euro (auto en droger) + 300 euro (vrij spaargeld) + 200 euro (beleggingsrekening voor opleiding baby)

Wat maakt jou een superbespaarder?

,,In totaal spaar ik 39,9 procent van mijn inkomen, oftewel bijna 40 procent. Dat is best veel.”

Je weet echt alles tot op de cent nauwkeurig. Ben je altijd al zo een enorm pietje precies geweest qua geldzaken?

,,Ik was nooit slecht met geld maar ik was er zeker niet goed in. Vroeger was ik er zelfs een beetje bang voor. Maar met de jaren ben ik me bewust gaan verdiepen in mijn geldzaken en ben ik het zelfs echt leuk gaan vinden.”

Hoe dan?

,,Ik ben trainingen gaan volgen over slim met geld omgaan, voor binnen het bedrijf maar ook privé. Ik ben nu bijvoorbeeld 20 weken zwanger maar heb al vijf jaar een beleggingsrekening voor de baby.”

Had je wel altijd al interesse in geldzaken?

,,Ik studeerde culturele antropologie en mensenrechten, ongeveer zo ver als je kunt afstaan van het commerciële vlak. Ik wilde iets gaan doen waar de wereld beter van werd, maar dan wel aan de geldkant, dus dat zat er wel al in. Ik wilde geen waterputten graven, maar een bijdrage binnenhalen zodat mensen met minder toegang tot geld een goede riolering konden aanleggen. Na mijn studie ging ik werken in de zakelijke fondsenwerving.”

Quote Vroeger haalde ik groente bij de Turkse supermarkt, vlees bij de Aldi en A-merken bij de Albert Heijn. Het nadeel was dat het een halve dag kostte Karen van Riel

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En daar bleek je goed in te zijn?

,,Ik was er best slecht in. De eerste jaren moesten ze geld bijleggen om mijn salaris, wat echt minimaal was, te betalen. Toen heb ik een cursus verkooptraining gevolgd. Die kostte 1000 euro - dat vond ik toen zóveel geld. Ik heb het met knikkende knieën gedaan. Op mijn naambordje schreef ik achterop, alleen voor mezelf te lezen: ‘Jij kan dit’, om mezelf moed te geven, zo onzeker was ik. Maar dat jaar haalde ik 75.000 euro op aan donaties. Toen ging er een lichtje bij mij branden: wat ik leerde, moet iedereen weten. Ik kwam mijn compagnon tegen en we zijn ons bedrijf gestart. Dat is nu zeven en een half jaar geleden.”

Wat leerde je zoal?

,,Zowel zakelijk als privé ben ik een spaarder geworden. Elk kwartaal zet ik geld weg. Daarmee heb ik onlangs mijn compagnon kunnen uitkopen, in goed overleg hoor, maar zonder dat ik daar in de normale cashflow iets van merkte. Dat was een enorm genot, dat dat geld er gewoon was.”

Hoe zit het met slechts 200 euro per maand aan boodschappen?

,,Dat split ik met mijn vriend, het is 400 euro samen. Eerst was het nog minder. Vroeger haalde ik groente bij de Turkse supermarkt omdat het daar het goedkoopst is, vlees bij de Aldi en A-merken waar ik echt aan verknocht was bij de Albert Heijn. Het nadeel was dat het een halve dag kostte en ik houd helemaal niet van boodschappen doen. Dus bestel ik nu bij Picnic en heb ik een excelbestand gemaakt met daarin alles wat wij per dag eten voor een half jaar, en daar doe ik dan de boodschappen voor. Zo hoeven we ons ook nooit af te vragen: wat moeten we nou weer eten? En zo is dit budget goed te handhaven zonder dat je honger hebt.”

Maar soms heeft een mens toch ergens spontaan trek in?

,,Af en toe laat ik het een beetje los. Maar je weet toch wat je lekker vindt? We eten heus iedere dag lekker.”

Hoe vindt je omgeving dat?

,,Mijn vriendinnen vinden het gestoord en moeten er keihard om lachen. Maar het scheelt je zoveel tijd. En ik was nog veel erger. Vroeger kon ik een hele week leven op stokbrood met pindakaas. Dat kan niet meer want dan gaat mijn vriend bij me weg.”

Waar geef je graag geld aan uit?

,,Aan kleding. Ik kan echt genieten van iets nieuws. En ik heb als regel dat ik nooit bespaar op alles wat met sport te maken heeft. Heb ik zin om een kano te huren of, straks na de bevalling, een personal trainer te nemen, dan mag dat. Ik zie dat als een langetermijninvestering, want het levert me veel gezondheidsprofijt op. En als ik geen zin heb om te sporten dan koop ik nieuwe sportkleding. Als ik die aan heb, dan vind ik het wel weer leuk om naar de sportschool te gaan.”

Als je ook wilt besparen, is beginnen bij je vaste lasten aan te raden. Bij veel mensen gaat de helft van het inkomen eraan op, terwijl bijvoorbeeld overstappen naar een andere energieleverancier al veel zou kunnen schelen. Independer tipt in deze blog hoe je het best met je vaste lasten aan de slag kan gaan.

Wat heb je nog aan je spaargeld als de rente zo laag is? Veel, stelt Sandra Phlippen, hoofdeconoom van ABN Amro: