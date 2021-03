Karin schrok zich te pletter na haar scheiding: ‘600 euro extra kwijt aan autoverzekering’

„Deze zag ik na alle toestanden echt niet aankomen”, zegt Karin. „Mijn ex en ik deelden tijdens ons huwelijk één auto: zo’n degelijke Volvo. Ik maakte er verreweg de meeste kilometers mee omdat ik buiten de stad werkte, maar de autoverzekering stond op zijn naam. Na jaren rijden zonder schade, hadden we een flinke no-claimkorting opgebouwd. We betaalden nog geen 50 euro per maand voor een allriskverzekering.”

Na de scheiding kocht Karin hetzelfde model Volvo dat ze vroeger had. Maar nu moest ze de auto natuurlijk op eigen naam verzekeren. Dat deed ze bij de verzekeraar van de vorige auto want ‘dat voelde wel goed’. Tot ze haar nieuwe premie te zien kreeg. „Meer dan 100 euro per maand.”

Kortingen tot 80 procent

Autoverzekeraars belonen klanten die weinig of geen schade rijden met premiekorting. Voor elk jaar dat je zonder schade rijdt, bouw je één zogenoemd schadevrij jaar op. En voor elk nieuw schadevrij jaar krijg je meer premiekorting. Je opgebouwde jaren worden centraal geregistreerd, zodat je ook bij een andere autoverzekeraar weer no-claimkorting krijgt.

Hoeveel korting je per opgebouwd jaar krijgt, verschilt per verzekeraar. Maar na langere tijd kan het flink oplopen, tot wel 80 procent van het oorspronkelijke premiebedrag. De korting is echter alleen voor degene op wiens naam de verzekering staat.

„Ik schrok me te pletter”, vertelt Karin over de premieverrassing. ,,Ik moest ruim 50 euro per maand méér betalen dan vroeger; meer dan 600 euro per jaar.” Omdat de vorige autoverzekering op naam van haar ex-man stond had ze zelf geen jaren opgebouwd. Ze moest dus opnieuw beginnen met opbouwen, en eerst gewoon de volle mep betalen. ,,Dit voelt oneerlijk. Ik heb tijdens die jaren het meest gereden in onze auto. Altijd netjes zonder schade, en dan is een verdubbeling van de premie mijn beloning?”

Quote Altijd netjes zonder schade, en dan is een verdubbe­ling van de premie mijn beloning? Karin ter Steeg (51)

Geld betalen aan je ex

„Gedoe achteraf met de autoverzekering is schering en inslag bij mensen die uit elkaar gaan”, zegt Renata Vermeulen, scheidingsbegeleider bij 1Door Mediation & Coaching. „Ik breng de autoverzekering tijdens mediations altijd ter sprake. In een echtscheidingstraject kunnen mensen uren onderhandelen over 10 of 20 euro bij partneralimentatie. Maar komt de autoverzekering op tafel, dan halen ze de schouders vaak op. Terwijl het om veel geld kan gaan. Maar mensen liggen minder wakker van betalingen aan een anonieme autoverzekeraar, dan van geld dat moet worden betaald aan een ex. Dat laatste doet emotioneel veel meer pijn.”

Vermeulen legt uit dat ook de opgebouwde no-claimkorting een onderdeel van het vermogen is dat netjes verdeeld moet worden, net als bijvoorbeeld het spaargeld of het huis. „In sommige gevallen kun je de korting via de verzekeraar verdelen. Kan dat niet, dan kun je de ‘premieschade’ verrekenen met andere vermogensbestanddelen.”

‘Maak schadevrije jaren goed verdeelbaar’

In bijzondere gevallen kun je bij een handvol verzekeraars schadevrije jaren verdelen na een scheiding, maar dat is uitzonderlijk. Ook zijn er verzekeraars die een no-claimkorting bieden aan de ex-partner. „Dat klinkt mooi, maar daarmee zit je eigenlijk wel vast aan die verzekeraar”, waarschuwt Joyce Donat van de Consumentenbond. „Wij willen daarom dat alle verzekeraars de schadevrije jaren standaard goed verdeelbaar maken. Op die manier kan de consument zelf kiezen bij wie hij zijn auto wil verzekeren.”

De Consumentenbond is al jaren in gesprek met verzekeraars om de situatie te veranderen. „Maar dit ging zo langzaam dat wij het ook aan de kaak stelden bij de politiek”, zegt Donat. „De Consumentenbond kwam met verschillende onderzoeken en pleidooien voor verandering.” Kamervragen aan minister Hoekstra van Financiën, en een gesprek met verzekeraars volgden. ,,Het Verbond van Verzekeraars heeft de kwestie inmiddels opgepakt en werkt aan een voorstel, dat ze ook aan ons zullen voorleggen.”

Autoverzekeraars waren lang terughoudend met het verdelen van schadevrije jaren na een echtscheiding. Dat komt omdat dat de verzekeraar niet kan controleren wie er het meest achter het stuur heeft gezeten. Het Verbond van Verzekeraars geeft aan dat de hoogte van de verzekeringspremie is afgesteld op het schaderisico van de klant. Ben je lang verzekerd zonder schade te rijden, dan vorm je minder schaderisico. Daarom krijg je ook premiekorting.

Maar verzekeraars zien ook dat de roep om verandering van het schadevrijejarenbeleid toeneemt. Het Verbond kondigt een moderniseringsstap aan. Een belangrijk onderdeel hiervan is de mogelijkheid om schadevrije jaren te verdelen. De brancheorganisatie verwacht eind 2021 met nieuwe regels te komen, maar vertrouwt erop dat verzekeraars zich ook in de tussentijd flexibel zullen opstellen.

Lees op de website van Independer meer over schadevrije jaren Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veel mensen weten niet hoeveel ze eigenlijk betalen voor die autoverzekering, blijkt uit deze video: