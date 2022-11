Kenneth: ‘Ik betaal 50 euro per maand. Bewust iets te veel, omdat ik een hekel heb aan rekeningen’

Hoe woon je?

,,Ik woon in een tussenwoning uit 1979 in Nieuwerkerk aan den IJssel. De woning heeft een woonoppervlak van 140 vierkante meter. Het is er heerlijk wonen. De helft van de tijd wonen mijn kinderen van 12 en 8 jaar oud bij mij. Ik heb de woning, toen ik er in 2018 kwam wonen, flink gerenoveerd. Ik had een heel plan om te verduurzamen en daar ben ik nog steeds mee bezig. Het is een groeiproject en een hobby.

Er was een hoop te doen. Er was veel achterstallig onderhoud. Maar ik zag er de symboliek wel van in. Het was letterlijk en figuurlijk de opbouw van een nieuw leven na mijn scheiding. Spouwmuurisolatie zat er al vanaf de bouw in. Dit was één van de eerste wijken hier met spouwmuurisolatie. Verder heb ik het dak helemaal zelf geïsoleerd met steenwol. De hele achterpui is eruit gegaan en daar zitten nu kunststof kozijnen met HR++-glas.

De vloer heb ik laten naïsoleren en ik heb sinds 2019 vijftien zonnepanelen, een zonneboiler (200 liter) en een hybride warmtepomp. Ook heb ik dakkapellen laten plaatsten met HR++-glas.”

Wat voor energiecontract heb je?

,,Ik heb een variabel contract bij Vattenfall. Ik heb ook nu niet de behoefte om over te stappen naar een langdurig contract, want het zijn grillige tijden op de energiemarkt. Ik betaal een voorschot van 50 euro per maand. Dat is bewust iets te veel, omdat ik een hekel heb aan rekeningen. Ik krijg liever geld terug. Nu krijg ik ongeveer 300 euro terug. Dat is op basis van mijn jaarverbruik van -1147 kWh aan stroom en 350 kuub aan gas.”

Wat doe je om de energierekening omlaag te brengen?

,,Mijn doel is om eerst naar een energierekening van 0 euro te gaan. Vervolgens wil ik onze volledige co2-footprint compenseren. Bijvoorbeeld door een stukje land te kopen en daar bomen op te plaatsen. Zo hebben we ook nog ons eigen bos. De reden is eigenlijk drieledig. Ik doe het uit een stukje moraal en ethiek voor het milieu. Ik wil de planeet goed nalaten voor de generaties na mij. Maar het is ook een stukje ‘streversmentaliteit’. Daarmee bedoel ik: ik wil kijken hoe ver ik kan gaan met het terugbrengen van mijn verbruik. Dat is toch een stukje trotsheid. Bovendien wil ik een goed voorbeeld zijn voor mijn zoons. Dat zij deze lessen meenemen in de toekomst.

Wij zijn best wel met het milieu begaan. Als we naar het strand gaan, nemen we een zak mee zodat we met meer afval naar huis gaan dan dat we erheen zijn gegaan. Thuis is het eigenlijk nooit warmer dan 19 graden. Als ik alleen thuis ben zelfs 18 graden. Dan pak ik wel een kleedje of een trui. Ik ben toch weinig thuis of druk met sporten. De kinderen zijn er ook veel mee bezig, al vinden ze de lampen uitdoen soms nog even lastig. Ik neem maandelijks het overzicht van het energieverbruik met ze door. Ik probeer ze erbij te betrekken en ze vinden het zeker interessant.

Quote Ik heb bewust geen droger genomen, die dingen slurpen te veel energie. De was drogen op een rek gaat prima Kenneth van Geer

Ik heb bewust geen droger genomen, die dingen slurpen te veel energie. De was drogen op een rek gaat prima. We hebben sinds de zonneboiler ook een nieuwe doucheroutine. Dat was in het begin wel even wennen. We douchen nu niet meer in de ochtend, maar in de middag of aan het begin van de avond. Dit omdat er anders gas wordt gebruikt om het water bij te verwarmen. ’s Ochtends kunnen we eventueel wel even snel afspoelen. Dat bevalt nu prima, het was alleen even omschakelen. Maar daardoor verbruiken we wel een stuk minder gas.

Om uiteindelijk nog meer te besparen, wil ik drie extra zonnepanelen, omdat ik een split- en mono-unit airco wil op de slaapkamers. We verwarmen de kamers dan met elektriciteit die we zelf opwekken. Misschien wil ik ook nog een elektrische boiler, maar ik wil eerst eens gaan experimenteren met die airco’s.”

