Kirsten leende haar moeder geld om een huis te kopen: ‘Nu heeft zij haar droomhuis’

Zet Hornbach retailwe­reld ‘op z'n kop’ met nieuw prijswapen? ‘Consument heeft liever service’

Hornbach gaat naar eigen zeggen de retailwereld op zijn kop zetten. Als een product binnen dertig dagen na aankoop in prijs is gezakt, stort de bouwmarkt het te veel betaalde bedrag automatisch terug. Maar of dit nieuwe prijswapen meer klanten naar de winkel lokt, is de vraag.

3 februari