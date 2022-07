Krap bij kas? Dit geld laat jij misschien wel liggen

Ieder jaar opnieuw laten Nederlanders met zijn allen voor honderden miljoenen euro’s op de plank liggen. Grote potten met geld die bedoeld zijn om mensen met een lager inkomen te ondersteunen, blijven deels onbenut. In sommige gevallen is het zelfs zo dat 30 procent niet terechtkomt bij mensen die er wél recht op hebben. En vaak komt dat omdat zij domweg niet van het bestaan wisten of de weg niet weten. Dus heeft u een lager inkomen en zou u best een steuntje in de rug kunnen gebruiken, ga dan nog eens na of u misschien recht hebt op één van deze regelingen.