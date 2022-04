Kudsi moest een bruidsschat betalen voor Büsra: ‘18.000 euro aan gouden munten’

Biertje duurder op festivals: ‘We hebben tot 40 procent hogere kosten dan in 2019’

Wie straks een festival bezoekt moet een dikkere portemonnee meenemen. Voor een biertje ga je aanzienlijk meer betalen dan in het het laatste festivaljaar 2019. Als gevolg van inflatie en de oorlog in Oekraïne is het organiseren van evenementen een stuk prijziger geworden. En dat gaat ook de bezoeker voelen.

5 april