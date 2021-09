Kunstenaar int 70.000 euro, levert leeg doek en vlucht ‘in naam van de kunst’

Een Zweeds kunstmuseum gaf Deense kunstenaar Jens Haaning zo'n 70.000 euro aan bankbiljetten voor twee doeken gevuld met geld. Even schrikken toen het museum in plaats daarvan twee lege doeken aantrof, toepasselijk getiteld ‘Take the Money and Run’, pakken dat geld en wegwezen.

Het was de bedoeling dat Haaning twee van zijn eerdere werken zou reproduceren voor het Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg, Zweden. Hierin omlijstte hij euro's en kronen om het gemiddelde jaarsalaris van Oostenrijk en Denemerken uit te beelden. Een prijzig werkje, dus het museum leende hem het geld om het werk opnieuw te kunnen maken.

E-mail

Het museum was verrast toen ze de werken bij oplevering niet vol met geld, maar compleet blanco aantroffen. In een e-mail aan het museum schreef Haaning dat het geld niet gestolen was, maar dat hij het zelf houdt ‘in naam van de kunst’.

,,Ik heb gekozen om een nieuw kunstwerk te maken voor de tentoonstelling in plaats van de respectievelijk 14- en 11 jaar oude werken er op te hangen. Deze doeken zijn een reactie op het concept van jullie tentoonstelling, en de werken die er eigenlijk hadden moeten hangen”, aldus de kunstenaar. De e-mail wordt tentoongesteld naast de lege doeken.

Volledig scherm Een bezoeker kijkt naar het lege doek 'Take the Money and Run'. © EPA

Geen beter werk

Het Zweedse museum is niet te spreken over de actie van Haaning. ,,We zijn geen rijk museum’’, vertelt directeur Lasse Anderson aan The Guardian. ,,We moeten op ons geld letten.” Ze hopen het geld voor 16 januari terug te krijgen. ,,Anders moeten we hem aanklagen.”

Volgens Haaning is dit precies wat hij met het werk voor ogen had. De tentoonstelling waar ‘Take the Money and Run’ deel van uitmaakt becommentarieert de hoge geldbedragen en kapitalisme in de kunst, en een dispuut tussen een museum en een kunstenaar over contractuele verplichtingen past daar perfect bij.

,,Ik had geen beter werk voor het museum kunnen maken dan wat ze hebben gekregen”, vertelt Haaning aan CNN. ,,Ik heb geen geld gestolen, ik heb kunst gemaakt. Dat is misschien wel tien of honderd keer beter dan wat we voor ogen hadden. Wat is nou het probleem?”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.